Cергей Гуренко: Минское «Динамо» было сильной командой 4 27.12.2017, 18:29

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Cергей Гуренко

Главный тренер столичной команды подвел итоги чемпионата Беларуси по футболу.

Официальный сайт минского "Динамо" подвел итоги года с главным тренером команды Сергеем Гуренко:

- Каким 2017 год выдался для вас?

- Не было даже времени о чем-то думать… Игра на игре, двигались поступательно, плюс у меня также были задачи в сборной Сербии, которые мы выполнили. То, что пришлось принять команду в мае — это стечение обстоятельств. Ушел Сергей Владимирович, и я взял на себя эту ответственность. Вначале этого пути было непросто — много ребят травмированных, не самая лучшая атмосфера в коллективе, чувствовалось какое-то угнетение, и футболисты были зажаты… Здесь важно было разобраться в проблеме, принять правильное решение и работать.

- Наверное, в вашей тренерской карьере уходящий год стал самым успешным?

- Когда принимал команду, то никто и не думал, что мы сможем оказаться так высоко. Если помните, по первому интервью я ставил акцент на том, что у нас нет глобальной задачи, мы хотим двигаться поступательно, от матча к матчу, и улучшать игру. У нас получилось — в первом круге мы набрали 31 очко, а во втором — 37, команда улучшила все показатели. Самое главное, что у команды был прогресс.

- Можно ли сейчас утверждать, что все "Динамо" работает по одной системе? Начиная от дубля, заканчивая академией.

- Понимаете, все равно у каждого тренера есть свое мнение, видение того, как нужно работать. Нельзя заставлять всех делать одно и тоже, каждый тренер должен добавлять что-то свое, но в то же время у нас должны быть одни направления в работе: агрессия в отборе, в игре один-в-один, умение обострить и прочее. Многие говорили, что у минского «Динамо» нету ярких футболистов. У каждого свое понимание этого понятия, ладно. Может быть, в "Шахтере", БАТЭ или том же Бресте игроки были ярче, но мы были сильны командой и это показал наш результат, — сказал Гуренко в интервью официальному сайту "Динамо".