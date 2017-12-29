Румас: Криптовалюты — это модернизированная МММ 19 29.12.2017, 9:06

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СЕРГЕЙ РУМАС

Белорусский банкир подчеркнул, что это его «личная позиция».

Председатель правления Банка развития Сергей Румас сравнил хождение криптовалют и весь ажиотаж вокруг них с популярной финансовой пирамидой 90-х годов, сообщает tut.by.

«Если рассматривать как средство инвестиций — это модернизированная МММ, — сказал Румас журналистам, отвечая на вопрос об отношении к криптовалютам. — Первые, что вложили средства, — заработают, но многие потеряют».

«Если рассматривать как средство платежа — да, удобный инструмент, особенно для тех, кто по различным причинам хочет обойти требования регуляторов. Поэтому не совсем понимаю, для чего Беларуси здесь быть впереди планеты всей», — добавил он.

Подобного мнения Румас придерживается и касаемо технологии блокчейн. «Я бы не говорил, что это революция. Да, это новая продвинутая технология, основанная на распределенной базе данных. Сфера ее применения может быть очень обширна, но говорить о том, что, внедряя ее, мы решим все проблемы и рванем — это, наверное, завышенные ожидания», — сказал банкир.

Сергей Румас подчеркнул, что это его «личная позиция».