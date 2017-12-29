Вместо «Оливье»: Каким должен быть современный новогодний стол 1 29.12.2017, 9:19

4,412

Практические советы для белорусов, желающих идти в ногу со временем.

Что приготовить, чтобы удивить гостей, и где найти время, чтобы успеть воплотить в жизнь все задуманное? Эти вопросы беспокоят каждую хозяйку в преддверии праздников. Портал Relax.by узнал, каким блюдам стоит отдавать предпочтение в новогоднюю ночь 2018, а от каких стоит отказаться, чтобы не прослыть старомодной и безвкусной хозяйкой.

По традиции, новогодний стол отличается изобилием вкусных блюд и дорогих закусок. Если вы любите постоянство, можете смело готовить все по составленному много лет назад списку: оливье, печеночный торт, заливное, картофельное пюре, бутерброды со шпротами и так далее. А если хотите попробовать что-то новое и удивить гостей, мы рекомендуем изменить привычный вид новогоднего стола и дать некоторым блюдам «вторую жизнь». А с остальными распрощаться навсегда.

Прощай, оливье

Оливье с семгой

Этот салат стал настоящим символом Нового года у жителей постсоветского пространства. Отрывать от сердца его нужно постепенно, поэтому для начала давайте просто изменим рецепт — заменим вареную колбасу другим ингредиентом. Это могут быть креветки, красная рыба, грецкие орехи или грибы. Также желательно использовать свежий, а не маринованный огурец. Такое сочетание продуктов моментально освежит традиционный вкус блюда, но при этом его все еще можно будет назвать старым добрым «Оливье» в современной интерпретации.

Оливье с креветкой

Второй вариант — возвращение к истокам. Изначально в ХХ веке это блюдо считалось изысканным и готовилось из мяса рябчиков, икры и омаров. Приправлялся салат соусом на основе прованского оливкового масла и специй. Состав соуса автор салата Люсьен Оливье долго держал в секрете. Впоследствии рецепт салата дополнялся множеством более дешевых продуктов и оказался на столах у каждой семьи.

Приготовить «Оливье» по первоначальному рецепту — отличный вариант удивить гостей и не отказываться при этом от полюбившегося всем блюда.

Новый взгляд на бутерброды

Брускетта

Бутерброды — еще одно незаменимое блюдо на новогоднем столе. Отказываться от него полностью мы не предлагаем, а вот усовершенствовать процесс приготовления не помешало бы.

Современный вариант бутерброда — брускетта — делается так же легко, но выглядит намного красивее. Фуд-блогер Раиса Алибекова, которая делится своими рецептами в Instagram, рекомендует приготовить нежную брускетту с лососем и сливочным сыром. Такой вариант отлично подойдет в качестве закуски для новогодней ночи. В видеоролике можно найти подробное описание, рецепт и пошаговое приготовление блюда.

Еще одна альтернатива обычным бутербродам — сморреброды. Это блюдо датской кухни, которое пришло к нам относительно недавно, но уже завоевало сердца многих гурманов. Для приготовления традиционного сморреброда используют ржаной хлеб, смазанный тонким слоем сливочного масла. Вариантов начинки здесь может быть миллион, а их сочетания иногда сбивают с толку. Приготовить начинку можно из любых ингредиентов: яиц, семги, грибов, огуров, авокадо, креветок, зеленого лука, фасоли, сыра, паштета, селедки. И это далеко не весь список продуктов, которые используют в сморребродах.

Сморреброды

Просто нарезайте ингредиенты и укладывайте их на хлебный пласт. Сверху композицию можно украсить рукколой или петрушкой.

Не пюре единым

Картофельное «пюре» считается верным спутником новогоднего стола. Но пришло время заменить ее более практичным и современным блюдом.

Вариантов приготовления праздничного картофеля очень много. Здесь и традиционный запеченный в рукаве, и порезанный дольками, и высушенный на противне, и картофель-гармошка. Главное, чтобы такой гарнир можно было удобно уложить в свою тарелку или просто взять руками, как закуску.

Если гостей будет много, «гармошка» с беконом или пряными травами станет отличным вариантом. Для этого вам понадобятся большие продолговатые картофелины. Разрежьте их кругами вдоль, но не дорезайте до конца, чтобы получилась гармошка. Сбрызните оливковым маслом, солью и специями по вкусу. В промежутки между дольками можно положить грибы, сыр, бекон или помидоры, а можно оставить гармошку пустой.

Как в случае с запеченным дольками картофелем, так и в случае с гармошкой важно не очищать ее от кожуры, а просто хорошо промыть. Тогда корочка будет хрустящей, а не просто сухой, и очень вкусной.

Шубу оставим маме

Если вы хотите сделать новогодний стол современным по максимуму, то вам придется отказаться от таких блюд, как селедка под шубой, мимоза, печеночный торт, заливное, бутерброды со шпротами и прочих постоянных спутников советского новогоднего стола.

Майонезные салаты лучше заменить свежими с добавлением оливкового масла или салатами, заправленными соевым соусом. От идеи исполнения салатов в форме подсолнуха, ежика, собаки и прочих персонажей также стоит отказаться, поскольку стильного вида вашему столу они точно не прибавят.

Вместо печеночного торта можно предложить гостям брускетту с паштетом или сморреброд. То же касается и сельди: оформите продукты в простую нарезку или сморреброд с разными вариантами рыбы — семгой, форелью, сельдью.

Акцентируйте внимание на закусках и вкусных напитках, создайте благоприятную новогоднюю атмосферу в помещении для застолья. Не забывайте о мандаринах: их должно быть много.

Но самое главное — не переборщите с количеством блюд, которые вам нужно приготовить. Ведь даже самый красивый и богатый стол не спрячет от взглядов гостей сонную хозяйку, которая долго готовилась к празднику и очень устала.