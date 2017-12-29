Гуру диетологии: Соль, сахар и алкоголь – полезны для здоровья 8 29.12.2017, 9:59

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Автор культовых книг по правильному питанию пришел к неожиданным заключениям.

Врач-диетолог, сотрудник Медицинской школы Университета Индианы Аарон Кэрролл, утверждает, что "питаться полезными продуктами – вредно для здоровья". Эту парадоксальную мысль доктор Кэрролл убедительно доказывает в книге "Библия вредной еды" (Bad Food Bible), сообщает Daily Mail.

По мнению Кэрролла, не существует никаких убедительных исследований, доказывающих, что безглютеновая диета – это полезно, а отказ от соли и сахара продлевает жизнь.

Автор "Библии вредной еды" полагает, что любое исследование грешит выборочным подходом к сбору фактов, что, в свою очередь, продиктовано тем, какой организацией оно заказано. Однако, в результате, люди стали слишком серьезно относиться к тому, что они едят, "как будто лишняя ложка сахара их немедленно убьет".

Среди советов, которые дает доктор Кэрролл в своей книге, есть рекомендация употреблять в пищу красное мясо, как минимум, несколько раз в неделю (негативные последствия для здоровья будут минимальны в том случае, если вам еще не исполнилось 65 лет; тем же, кто уже перешагнул этот возрастной рубеж, красное мясо полезно).

Кэрролл советует пить алкоголь (в разумных дозах) два раза в день, так как этот "метод" защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

Что касается соли, то отказываться от нее нельзя, во всяком случае, если ваше артериальное давление в норме. При употреблении сахара лучше всего не превышать лимит в шесть чайных ложек в день, "однако, даже в том случае, если вы перебрали сладкого, не паникуйте".