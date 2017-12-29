Поднимаем флаг обратно! 6 29.12.2017, 13:55

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Три подвига года, которые вдохновили белорусов.

Белорусам необходимо уметь подниматься над повседневностью. Не зря многие антропологи считают, что человека создал не труд, а способность мечтать и вдохновляться.

2017 год был богат на события, которые войдут в историю Беларуси. Тысячи людей бросили вызов власти, выйдя протестовать на улицы и площади своих городов.

Но были и яркие акции индивидуального мужества. Сайт Charter97.org решил напомнить о трех из них.

«Поднимаем флаг обратно!»

25 марта, во время массовой «зачиски» в День Воли на площади Якуба Коласа в объективы журналистов попал мужчина, который поднял с асфальта бело-красно-белый флаг.

«Поднимаем флаг обратно!», — крикнул он, и поднял флаг вверх. Произошло это буквально в нескольких метрах от автозака.

Как позже выяснилось, герой Дня Воли-2017 — это минчанин Андрей Осмоловский.

«Вдохновил меня свободный дух, и вот такой экспромт случился. Просто возмутило, что наш родной флаг топчут омоновцы. Я понимал, что меня схватят, но в то время об этом не думал. Тем более, что заранее подготовился к задержанию: позакрывал свои частные дела, деловые вопросы, передал определенные рабочие полномочия... Если честно, то у меня была такая идея: хотя бы как-то повлиять на остальных собственным примером. Поэтому попробовал поднять флаг как можно выше. На удивление, страшно не было», - рассказал белорусский герой.

История знает множество примеров, когда и полководцы, и рядовые солдаты в критический момент боя спасали ситуацию, подняв с риском для себя упавший флаг. Один из популярных примеров – молодой генерал Наполеон Бонапарт в 1796 году на Аркольском мосту в Италии. Когда неприятель устоял против ряда атак, Наполеон решил лично произвести последнее усилие: он схватил знамя, бросился на мост и водрузил его там под кинжальным огнем врага. Гренадеры увидели, что их генерал в опасности. Раздался крик: «Солдаты, вперед, на выручку генерала!» Эти храбрецы тотчас же повернули беглым шагом на противника, отбросили его за мост, и битва была выиграна.

После 25 марта 2017 года слова Андрея Осмоловского «Поднимаем флаг обратно!» стали символом белорусского Сопротивления.

Защитник Куропат: «Буду лежать, пока не умру»

В феврале 2017 года белорусам снова пришлось выйти на защиту Куропат: на улице Мирошниченко рядом с урочищем начали возводить пятиэтажный бизнес-центр. На пятый день новой куропатской вахты, 24 февраля, активист «Молодого фронта» Сергей Пальчевский приковал себя наручниками к бамперу грузовика. Пальчевский лежал в дождевике на мокрой и холодной земле, но отказывался от любой помощи присутствующих, даже теплого чая.

«Буду лежать, пока не умру», - заявил Пальчевский журналистам. Молодой человек понимал, что пошел на радикальный шаг, но не видел других путей остановить строительство.

Что-то подобное произошло на последнем сейме Речи Посполитой 19 апреля 1773 года, когда белорусский шляхтич Тадеуш Рейтан разорвал на себе кунтуш и лег на пути депутатов сейма, собиравшихся «узаконить» раздел государства между соседями. «Убейте меня - не убивайте Отечество!», - воскликнул тогда шляхтич-патриот. В отличие от Рейтана с единомышленниками, Сергею Пальчевскому удалось добиться своего: стройку в Куропатах остановили. Но власти продолжали мстить патриоту, сделав его подозреваемым по вымышленному «делу Белого легиона». После развала «дела» Сергей Пальчевский уехал на Донбасс – воевать за свободу Украины.

«И один в поле воин»

28 сентября во время матча между футбольными командами БАТЭ (Борисов) и «Арсенал» (Лондон) белорусский патриот из Вилейки Александр Венгерский выбежал на поле в байке с «Погоней» и бело-красно-белым флагом в руках. Молодой человек успел пробежать практически все поле под апплодисменты тысяч болельщиков, прежде чем его задержала охрана стадиона.

«Я доказал, что и один в поле воин. Я сделал, что и хотел, высказал свою точку зрения», – заявил Александр Венгерский журналистам. 29 сентября суд Борисовского района приговорил Венгерского к 10 суткам административного ареста. А футбольный клуб БАТЭ отвернул от себя многих белорусов, предъявив патриоту иск в размере 5 тысяч евро. Но огромное количество белорусов в соцсетях выразили Александру Венгерскому свое восхищение и поддержку.

История о битве одного воина против целой армии не раз вдохновляла литераторов и режиссеров героических фильмов. Но и реальные исторические события подтверждают ее справедливость. В 1066 году неизвестный викинг-берсерк защищал узкую переправу через реку в битве у Стэмфордского моста, дабы сдержать армию англичан и дать время своему конунгу Харальду Суровому перегруппироваться. Около получаса израненный викинг отбивал атаку за атакой.

В отличие от скандинавов, мы знаем имя белорусского «героя-берсерка», как и имена других людей, вдохновивших нас в этом году своими поступками.