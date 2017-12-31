В 2018 году Россию отключат от системы SWIFT? 18 31.12.2017, 18:57

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Александр Сотник

Запад решается на полномасштабные санкции, в которых отключение России от системы SWIFT - лишь один из пунктов.

Российский независимый журналист Александр Сотник составил два прогноза на 2018 год в России. Прогноз он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Прогнозы - дело неблагодарное. Тем не менее, рискну. Вот два сценария развития событий. Выбирайте, какой больше нравится. По мне - так лучше бы Путина не было в Кремле вообще, но раз уж он случился - деваться некуда...

Первый сценарий.

Запад решается на полномасштабные санкции, в которых отключение России от системы SWIFT - лишь один из пунктов. Абсолютная экономическая изоляция, эмбарго. В считанные дни происходит обрушение рубля, народ вываливает на улицы, перехватив эстафету у Ирана. Путина либо умерщвляют "свои", либо - сдают тепленьким, по договору с Западом в обмен на отмену санкций и аннулирование списков. Навальный въезжает в Кремль. Запускается процесс распада России. Для начала Россия превращается в конфедерацию. Процесс обостряет все имперские болячки и подчеркивает деструктивность накопленных грехов: коррупционных и захватнических. Страна погружается в выгребную яму, болезненно раскалываясь на куски.

Второй сценарий.

Запад не решается. Ворчливо признает результаты спецоперации 18 марта. Чекисты "закручивают гаечки" и действуют в парадигме "нового 1937-го". Показательные процессы. Деконвертация рубля. Окукливание страны. Изоляционизм на новом уровне. Кругом враги. Страх и трепет населения. Нищета. Выживание. КНДР на 1/7 части суши. Ядерный шантаж. Путин навсегда...

Выбор, как видите, невелик. В любом случае, настоящий кризис еще не начинался, и в 2018 году население прочувствует его по полной программе. Пока еще "все хорошо, у нас все есть". В 2018-м это "всё" закончится. Я не пугаю. Это - процесс: объективный, исторический. Что потопали - то и полопаем", - написал Сотник.