Лукашенко дал Дробышу шоколадку за сломанное ребро 15 4.12.2017, 7:46

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Артист сыграл в хоккей с командой диктатора.

Лукашенко сыграл в хоккей со знаменитыми российскими дрессировщиками Аскольдом и Эдгардом Запашными. Поединок состоялся в минувший понедельник, 27 ноября, на малой арене Дворца спорта в Минске в рамках учебно-тренировочного сбора хоккейной дружины правителя, сообщает pressball.by.

"Аскольд Запашный представил братьев на льду и выступил в нападении под номером 13 против команды президента. Соперником дрессировщика оказался Александр Лукашенко, который играл в нападении под номером 1", — рассказала пресс-атташе народных артистов России Виктория Урбанович.

Эдгар Запашный наблюдал за игрой с трибун.

"Я был фактически единственным болельщиком во время матча. Игра была интересной и интенсивной, с большим количеством реализованных моментов. В перерыве между периодами президент Беларуси уделил внимание нам с братом, мы побеседовали, а компанию составил знаменитый композитор и продюсер Виктор Дробыш", — рассказал Эдгар Запашный.

Урбанович также рассказала, что во время игры Дробыш сломал ребро, но это никак не повлияло на его впечатление от поединка.

"Играл в хоккей! Забил пару голов и сломал ребро, попал в больницу и получил такой трогательный и по-детски сентиментальный сувенир от человека, который может быть строгим и суровым, от президента Беларуси — А.Г. Лукашенко!!!!!", — написал в своем аккаунте Дробыш и опубликовал фото плитки шоколада на упаковке которой автограф белорусского диктатора.

Вместе с Дробышом в одной команде играли белорусский бизнесмен Юрий Чиж, заместитель председателя Белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков.