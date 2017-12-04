Денис Казакевич: Как только общество консолидируется, режим падет 2 4.12.2017, 8:02

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Весенние протесты показали, что белорусы из разных социальных групп могут быть вместе на Площади.

Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист Денис Казакевич:

«Самая главная проблема Беларуси на сегодняшний день это Лукашенко и созданный им режим. Следующая по значимости проблема это раскол белорусского общества. Первая проблема заботливо культивирует и углубляет вторую.

Лукашенко любит называть себя «лидером», но лидером он не является; на самом деле он -- разрушитель белорусского общества. Лидер это тот, ктo объединяет разные группы людей на основе общих ценностей. «Белорусский лидер» умеет только разделять.

Для насаждения атмосферы взаимной ненависти используется тщательно разработанная система: на каждый срез общества ставится унижающее клеймо. Финансисты это «скопище жирных котов». Бизнесмены (основа любой здоровой экономики) это «вшивые блохи». Политически активные люди (двигатели перемен) это «отморозки». Те, кто любят белорусскую культуру, это «свядомыя». Те, кто, собственно говоря, и является одной из главных опор режима это «чинуши».

Ненависть порождает ненависть, и некоторые люди называют целые слои белорусского общества «быдлом» и «гопотой». На самом деле, это именно то, что нужно Лукашенко. На расколе общества режим держится; и напротив, как только общество консолидируется, режим падет. Демо-версию того, как это будет, мы наблюдали весной этого года, когда люди из самых разных срезов общества объединились против декрета №3.

В своей программной статье Николай Статкевич предлагает консолидировать общество вокруг следующих ценностей: независимость Беларуси, сменяемость власти, демократия и честные выборы, мир и военный нейтралитет. "От того, насколько быстро общество поймет эти очевидные истины, будет зависеть судьба страны и каждого из нас».