Тайный инвестор: Как нашли $2 миллиона для Улюкаева 3 4.12.2017, 11:29

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Что стало известно из показаний генерала ФСБ Феоктистова.

В распоряжении Русской службы Би-би-си оказались детали показаний, которые дал на суде один из организаторов "дела Улюкаева" - генерал ФСБ Олег Феоктистов. Из его показаний следует, что именно он нашел у неизвестного инвестора 2 млн долларов, с которыми позже был задержан министр.

Феоктистов дал показания следствию на суде 20 сентября, однако их содержание до сих пор не разглашалось. Заседание, на котором допрашивали Феоктистова, прошло в закрытом режиме по просьбе ФСБ: спецслужба попросила скрыть допрос своего экс-сотрудника, "принимая во внимание обеспечение его личной безопасности и недопущение огласки установочных данных".

Бывший генерал ФСБ Олег Феоктистов - один из ключевых свидетелей суда по делу обвиняемого в получении взятки экс-главы минэка Алексея Улюкаева. Осенью 2016 года он возглавлял службу безопасности "Роснефти". Как следовало из обвинительного заключения и материалов дела, именно Феоктистов написал заявление на Улюкаева в ФСБ - Сечин его лишь подписал.

Сам бывший министр называл генерала одним из организаторов дела.

Показания главы "Роснефти" в суде не оглашались, поэтому суд не может учитывать их как доказательство. В связи с этим Феоктистов стал главным свидетелем обвинения в деле Улюкаева.

О показаниях Феоктистова на суде Русской службе Би-би-си известно из стенограммы заседания 20 сентября, на котором допрашивали генерала.

Расшифровку аудиозаписи Би-би-си передал источник, знакомый с материалами дела, но попросивший об анонимности в целях безопасности. Еще один собеседник Би-би-си, знакомый с содержанием допроса генерала ФСБ, но не уполномоченный разглашать детали следствия, подтвердил, что Феоктистов давал такие показания.

В документе есть сведения об открытой и закрытой частях заседания 20 сентября. Расшифровка открытой части полностью совпадает с аудиозаписью начала заседания, которая есть у Би-би-си.

Частный инвестор

Как следует из показаний генерала, данных им на суде, именно он придумал, где взять ключевую улику по делу: 2 млн долларов, с которыми задержали министра Улюкаева 14 ноября 2016 года. До сих пор в суде не рассказывали подробностей о том, откуда взялось столько наличных денег и куда они денутся после суда.

По версии Феоктистова, о необходимости провести следственный эксперимент ему сказали сотрудники ФСБ. По их поручению Феоктистов передал в спецслужбу наличные. Сечин в своих показаниях (копии протоколов есть у Би-би-си) также рассказывал, что именно Феоктистов занимался поиском денег для эксперимента.

"Деньги я попросил у своего хорошего знакомого, частного инвестора. Не объясняя ему причин: он до сих пор не знает, для чего эти деньги. Он мне принес [их] к зданию "Роснефти". Я здесь же их отвез в соответствующее подразделение службы безопасности, где по акту передал их сотруднику", - сказал Феоктистов.

Улюкаев позднее на заседании уточнил у Феоктистова, знал ли он о происхождении денег. "Я по образованию не экономист… Меньше знаешь, лучше спишь. Помню, принес, дал", - ответил тот.

Впоследствии эти деньги вернулись в "Роснефть" утром 14 ноября, в день оперативного эксперимента. В офис их привезли оперативники ФСБ. Один из них, рассказал Феоктистов, провел Сечину инструктаж - при нем присутствовал и генерал. По его словам, главе "Роснефти" посоветовали, "чтобы линия [его] поведения была абсолютно нормальной" и "чтобы не было никаких провокаций".

Рекомендаций, что говорить Улюкаеву, сотрудники ФСБ Сечину не давали, сказал Феоктистов на заседании.

Саквояж, где находились наличные, был упакован в ткань "бордового цвета". Саму сумку Феоктистов описывал так: "Вид она имела темно-коричневый, кожаная. Знаете, когда показывают в фильмах старые саквояжи, такие докторские".

Оперативники дали Феоктистову и ключ от сумки. Ключ был запечатан в конверт, рассказывал генерал. Сечин до ключа не дотрагивался. Чтобы отдать ключ главе "Роснефти", Феоктистов разорвал конверт и "высыпал" ключ в карман куртки Сечина, которую генерал назвал "дежурной".

"Я спросил Игоря Ивановича, в какой он куртке, потому что в компании традиция встречать руководителя такого ранга на улице", - вспомнил Феоктистов.

Саму же сумку с деньгами Феоктистов положил "под елку" у президентского подъезда "Роснефти", в заранее оговоренное место. По его воспоминаниям, которыми он поделился в суде, после приезда Улюкаева их разговор с Сечиным занял две-три минуты. Затем бывший министр "довольно-таки бодро" взял сумку: "Открыл багажник, положил ее в багажник".

После этого Улюкаев и Сечин проследовали в офис "Роснефти", где провели 15-20 минут. Затем министр сел в машину, которую у выезда остановили сотрудники ФСБ.

Получить комментарий самого Феоктистова в воскресенье вечером не удалось.

О его нынешнем месте работы нигде официально не сообщалось: в суде он представился "военным пенсионером". Би-би-си обратилась за комментариями в ФСБ (где Феоктистов работал до 2016 года), в "Роснефть" (где генерал проработал до начала 2017 года), в банк "Пересвет" (СМИ сообщали, что он занял должность вице-президента этого банка). В воскресенье вечером представители этих организаций на запросы не ответили.

Би-би-си направила вопросы о показаниях в следственный комитет, прокуратуру и ФСБ.

"Нелицеприятный разговор"

О том, что Улюкаев якобы просил у Сечина какой-то благодарности за сделку, суду известно со слов только самого главы "Роснефти": ни один свидетель не слышал деталей их беседы, а бывший министр отрицает, что вел разговоры о вознаграждении.

По воспоминаниям Феоктистова, Сечин рассказал ему, что Улюкаев якобы потребовал у него взятку, сразу по возвращении с саммита БРИКС

Феоктистов изложил на суде версию событий, которая повторяет рассказ главы "Роснефти".

По его словам, вернувшись из командировки на Гоа в ноябре 2016 года, Сечин позвал его в свой кабинет и рассказал, что в Индии у него состоялся "нелицеприятный разговор с министром экономического развития".

По версии обвинения, в ходе саммита БРИКС в Индии Улюкаев, занимавший тогда пост министра экономического развития, попросил у Сечина взятку в 2 млн долларов за то, что его ведомство дало положительное заключение на приобретение "Роснефтью" госпакета акций компании "Башнефть". К моменту встречи на Гоа сделка была уже закрыта.

Кто такой Олег Феоктистов

Феоктистов считается одним из самых влиятельных генералов ФСБ. Он с 2004 года был заместителем начальника ФСБ и возглавлял 6-ю службу Управления собственной безопасности ведомства, отвечающую за оперативное сопровождение уголовных дел.

СМИ неоднократно писали о Феоктистове в связи с громкими уголовными делами. В частности, СМИ его называли инициатором дела о фабрикации уголовных дел высокопоставленными сотрудниками антикоррупционного управления МВД. Официально эта версия не подтверждена, но в материалах этого дела Феоктистов действительно упоминался.

Главный обвиняемый по делу - бывший руководитель антикоррупционного управления МВД генерал Денис Сугробов - в апреле 2017-го был приговорен к 22 годам колонии.

Как утверждали источники РБК, Феоктистов также руководил оперативным сопровождением по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.

Сам генерал ФСБ никогда не общался с прессой, о его биографии ничего не известно.

Нет точных данных и о текущем месте работы Феоктистова. Известно, что он уже не является сотрудником "Роснефти". РБК писал, что он перешел на работу в банк "Пересвет" на должность советника по кадрам.

По словам Феоктистова, из нелицеприятного разговора следовало, что "господин Улюкаев потребовал два миллиона долларов - как он считает, вознаграждение - за ту проделанную работу по согласованию".

"Он (Сечин - Би-би-си) рассказал мне более подробно, что разговор состоялся в одном из залов, во время перерыва, что сначала они обсуждали итоги самой сделки, потом якобы господин Улюкаев сказал, что так и так, все прошло нормально, сделка закрыта, что в этом его заслуга, и, приложив к лацкану два пальца, сказал, что нужно забрать определенный объем", - пересказал Феоктистов ту версию событий на Гоа, которую ему изложил Сечин.

Генерал добавил, что глава "Роснефти" не понял Улюкаева и начал переспрашивать. "Он (Улюкаев - Би-би-си) приложил к лацкану пиджака два пальца и показал сумму. Из чего был сделан вывод, что сумма 2 млн долларов", - изложил услышанную от Сечина версию Феоктистов.

Улюкаев на суде признавал, что и правда встречался с Сечиным на Гоа (в суде выступали и свидетели их разговора), но утверждал, что разговора о деньгах не было. В пересказе экс-министра беседа закончилась таким образом: Сечин покрутил пальцами "дырочку" в пиджаке, намекая на представление к награде. Кроме того, глава "Роснефти", со слов Улюкаева, обещал угостить министра вином, какого Улюкаев "никогда не пробовал".

Кто написал заявление

Вернувшись с Гоа, Сечин рассказал Феоктистову, что министр якобы просил у него денег, и глава службы безопасности компании посоветовал руководителю написать на министра заявление в ФСБ, рассказал генерал в суде. То самое заявление на имя директора ФСБ Бортникова и положило начало спецоперации, по итогам которой Улюкаева взяли с поличным.

Как писал The Bell, генерал ФСБ, услышав рассказ Сечина о событиях на Гоа, в ответ посоветовал Сечину "проявить гражданскую позицию" и "помочь поймать коррупционера". Это подтверждает и расшифровка, с которой ознакомилась Би-би-си. "Ваш долг, как гражданина, как руководителя компании, написать заявление", - со слов генерала, именно так он отреагировал, когда Сечин рассказал ему о якобы имевшем место вымогательстве.

Во время допроса в суде 20 сентября Феоктистов не смог однозначно ответить, кто же написал заявление - он или Сечин.

Заявление, которое зачитывал на заседании суда 5 сентября прокурор, было написано от лица начальника службы безопасности "Роснефти", а подписано двумя фамилиями - Феоктистова и Сечина.

Феоктистов на допросе 20 сентября заявил, что заявление написал сам Сечин. Генерал уточнил, что тоже подписал его - "по той простой причине, что отвечал за безопасность". Заявление начальник и его подчиненный решили написать сразу на имя директора ФСБ, "чтобы оно ходило меньше там по каким-то инстанциям", объяснял на суде Феоктистов.

Кто именно и как передавал письмо в ФСБ, Феоктистов вспомнить не смог, отметив лишь, что это произошло "в установленном порядке". "Я думаю, что [Сечин] поехал сам", - предположил он. В момент передачи заявления генерал не присутствовал.

Феоктистов, отвечая на вопросы судьи, рассказал, что заявление "писал" и "подписывал". Затем, отвечая на вопросы уже адвоката, уточнил: "Писал его Игорь Иванович вместе со мной".

В заявлении не было описано, где и при каких обстоятельствах Улюкаев якобы требовал взятку. "Это первичный документ, который написан в ФСБ, пусть они и проверяют", - объяснил отсутствие деталей генерал. Адвокаты попытались узнать у Феоктистова, почему заявление написано от его имени, хотя он говорит, что автор - Сечин, но окончательно прояснить он это так и не смог, следует из расшифровки допроса.

Источник Би-би-си, знакомый с материалами дела, подтвердил, что на суде так и не выяснили, кто писал заявление: "Там какая-то путаница происходит, тем более непонятно, каким образом оно попало в ФСБ".

Два человека, одни показания

В суде в ходе допроса по просьбе прокурора частично оглашали показания Феоктистова, данные еще на этапе следствия. Зачитанный фрагмент охватывал события, произошедшие на Гоа во время саммита БРИКС, а также утро 14 ноября, когда произошел телефонный разговор Улюкаева и Сечина.

Так, например, Феоктистов, согласно материалам делам, рассказал следователю, что в ходе саммита Улюкаев "сказал Сечину каким-либо образом отблагодарить его за положительное решение по сделке путем выплаты так называемой премии". Сечин 17 января описывал эти события так: "[Улюкаев] попросил каким-либо образом отблагодарить его за положительное решение по указанной сделке путем выплаты так называемой премии".

Различия, которые встречаются в двух протоколах, незначительные. Например, Сечин говорил следователю, что Улюкаев вел речь "о незаконном вознаграждении, то есть о взятке, которую последний выдавал за благодарность". В показаниях Феоктистова слово взятка не упоминается: "Улюкаев ведет речь о незаконном вознаграждении, которое последний выдавал за благодарность".

"Об указанном предложении Улюкаева я обещал подумать", - рассказывал на этапе следствия Сечин. "Об указанном предложении Сечин пообещал подумать", - говорил следователям уже Феоктистов.

Феоктистов был с Сечиным вплоть до окончания оперативного эксперимента. Утром 14 ноября он был в кабинете главы "Роснефти", когда туда позвонили. Генерал объяснил, что Сечин "жестом показал" ему, что на том конце телефона был именно Улюкаев, однако реплики экс-министра он не слышал: "Разговор был недолгий, и после того, как он [Cечин] повесил трубку, он сказал, что Улюкаев приедет".

Сам Улюкаев в суде заявил, что не он звонил главе "Роснефти", а, наоборот, Сечин звонил ему 14 ноября. "Сечин был настойчив и просил приехать сегодня в компанию "Роснефть". Час, который он называл, был неудобен. В конце концов я согласился", - вспоминал бывший министр.

Из разговоров, зачитанных в суде, также следует, что именно Сечин уговаривал Улюкаева "подъехать посмотреть компанию".

Дело Улюкаева

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года у офиса "Роснефти" в Москве. Следственный комитет России утверждал, что чиновника взяли с поличным при получении 2 млн долларов. На руках экс-министра обнаружили следы специального вещества, которым были обработаны сумка и купюры.

По версии следствия, Улюкаев требовал от Сечина взятку в 2 млн долларов за то, чтобы его ведомство дало положительное заключение на приобретение "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти".

Улюкаеву предъявлено обвинение по статье "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Свою вину бывший министр не признает.