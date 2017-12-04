У батюшки-сутенера обнаружили дорогую недвижимость 7 4.12.2017, 12:19

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Стали известные новые подробности по делу священника Николая Киреева.

У священника РПЦ Николая Киреева, который приговорен за попытку сутенерства к 5,5 годам колонии, нашли дорогую недвижимость. Об этом сообщает сайт gorod-812.ru.

Девочки были подставные

Московская патриархия, поначалу заступавшаяся за него, теперь молчит. Обещанный РПЦ адвокат не выходит на связь. Сам Отец Николай уже потерял благость с лица, длинные волосы и бороду.

Скромный, но с имуществом

Напомним, священник из поселка имени Морозова (Всеволожский район Ленобласти) Николай Киреев в начале августа был задержан в Белaруси при странных обстоятельствах. Его арестовали в Витебске на автобусной остановке, где он, по версии суда, сговаривался с местными «девочками», вербуя их для работы проститутками в Петербурге.

В Московской патриархии и в Выборгской епархии, к которой относится храм, где служил Киреев, поначалу заступались за своего священника, выдвинутым обвинениям не верили. Но на время следствия его запретили в служении. Зампредседателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Московской патриархии Вахтанг Кипшидзе обещал, что интересы Киреева и его семьи будет представлять известный московский адвокат Александр Железников pro bono (бесплатно).

Односельчане и прихожане батюшки стояли за него горой, коллективно молились, писали петиции, собирали деньги и рассказывали, какой отец Николай кроткий, скромный и прекрасный семьянин.

Правда, «Город 812» обнаружил у скромного сельского батюшки квартиру в элитном доме и двухэтажный особняк на побережье Ладожского озера. Это немного не вязалось с образом бессребреника.

Девочки подвели

Меньше четырех месяцев понадобилось белорусскому правосудию, чтобы вынести приговор в отношении Киреева. Как рассказала «Городу 812» представитель Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова, 14 ноября был вынесен приговор в отношении 39-летнего Киреева, ранее не судимого.

– Он признан виновным в приготовлении к организации и использованию занятия проституцией другим лицом, – сообщила Ляскова.

По ее словам, Киреев пока приговор не обжаловал.

Суд над священником проходил в закрытом режиме, так как касался преступления в половой сфере, по белорусским законам – «в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц». Для безопасности потерпевших им в ходе процесса даже изменили анкетные данные.

Обвинения против Киреева построены в основном на показаниях этих «девочек». Одна из них – 19-летняя таджичка, отбывающая наказание в белорусской колонии, – сообщила, что Киреев еще в феврале 2017-го пытался вывезти двух женщин из Беларуси в Петербург для занятия проституцией. Юная таджичка была посредницей, которой Киреев, по ее ловам, поручил привезти женщин из Гомеля в Северную столицу. Но операция сорвалась, так как посредницу поймали, арестовали и осудили на 5 лет. Находясь в колонии, таджичка смотрела телевизор и случайно узнала в телесюжете своего работодателя-сутенера Киреева, о чем тут же честно рассказала следователям.

Все это привело к тому, что Кирееву назначили наказание в 5 лет и 6 месяцев исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Сидеть он будет в Беларуси.

Дело Киреева – очень загадочное. На интернет-форуме, близкому к белорусским правоохранителям, удивляются тому, что следствие и судебный процесс были чересчур закрытыми – даже по белорусским меркам. Много вопросов вызывают темные личности женщин, на чьих показаниях держится обвинение. Нет ни лиц, ни фамилий, ни имен. Возможно, их так тщательно скрывают, потому что девушки эти – не простые, а секретные сотрудницы под прикрытием… Такой версии придерживаются некоторые знакомые с делом белорусы.

«Леночка, увидимся в изоляторе!»

Время, проведенное в СИЗО, сильно изменило и внешность и манеры сельского батюшки. Из сюжета белорусского ТВ видно, что Кирееву сделали короткую стрижку, сбрили бороду. Во время оглашения приговора он смотрел по сторонам, как заправский арестант. Впрочем, пока судья читал, Киреев, как пишут местные журналисты, молился. В последнем слове священник заявил, что не понимает, за что его осудили. Вину не признал. Крикнул из-за решетки супруге: «Леночка, увидимся в изоляторе!» Выглядел потерянным.

Похоже, все защитники покинули батюшку. Обещанный Московской патриархией авторитетный адвокат (представлявший интересы олигарха Михаила Прохорова, Министерства культуры, «Газпром медиа» и др.) Александр Железников на судебном процессе замечен не был. Связаться с Железниковым журналистам не удалось.

Количество подписей под петицией в Интернете в защиту священника больше не растет.

Московская патриархия об этом деле ничего не говорит. Известно, что теперь Кирееву предстоит еще и церковный суд.