Декрет о «тунеядцах» затронет не только безработных 21 5.12.2017, 8:49

8,240

Новый декрет может быть еще более «диким».

Почти месяц назад, 9 ноября, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сообщила о том, что проект обновленного декрета о «тунеядцах» находится на рассмотрении в администрации Лукашенко и будет на днях подписан.

Однако прошло уже без малого четыре недели – а официальной версии декрета все нет. История начинает напоминать события накануне восстания 1863 года, когда ходили слухи о разных царских указах об отмене крепостного права, один из которых был спрятан от глаз народа.

Почему власти не публикуют хотя бы рабочую версию «обновленного» декрета №3? И какие «сюрпризы» они готовят для белорусов?

На этот и другие вопросы Charter97.org отвечает экс-министр труда Беларуси Александр Соснов.

- По вашему мнению, почему «новый» декрет №3 до сих пор не подписан Лукашенко?

- В хоккей же надо поиграть человеку, а не читать всякую галиматью.

- А если серьезно – будет ли этот декрет подписан?

- Подпишет, конечно же, его Лукашенко – отчего ж ему не подписать… Он ни перед чем не остановиться, чтобы набить казну, которая уже совершенно пустая и в которой не хватает средств, чтобы содержать милицию и спецслужбы.

- Министр Костевич говорила, что в декрете будет реализовываться принцип «Не работаешь — платишь за услуги государства». Что конкретно будут оплачивать белорусы, которым не повезло с работой?

- Да что угодно. На самом деле сфер для применения этого декрета найдут гораздо больше, чем мы можем себе представить.

Давайте возьмем навскидку, начиная от самых маленьких по возрасту «тунеядцев»: детский садик, школа, учеба в колледже, потом в вузе, походы к детскому врачу – все могут сделать платным. Отдых после учебы, медицинскую профилактику, внешкольный досуг – можно отнести сюда же. Места для «творчества» с целью собрать побольше денег с людей – тьма. И это я не трогаю еще сферы жизни взрослых «тунеядцев»!

- А насколько законны такие поборы? Ведь Конституция обеспечивает право на учебу, отдых, здравоохранение…

- Понимаете, термины «законно» и «незаконно» в отношении к белорусской ситуации – это несерьезно. Если властям что-то надо, особенно по деньгам, они будут плевать на закон. Такая практика повелась еще от коммунистов.

А вот говорить о том, что это справедливо или несправедливо, еще имеет смысл. И здесь можно сказать: новый декрет №3 – это абсолютно нелогично, неправильно и несправедливо. Это обычный грабеж народа, замаскированный под какую-то формулу о «компенсации услуг».

- Хорошо, а как это будет выглядеть на практике? Будут созданы разные группы в детских садах для «чистых» и «нечистых»? Разные классы в школах?

- Очень похоже на то. С «тунеядцами», их детьми и родственниками будут делать какое-то подобие лагерей ГУЛАГа. Помните, был такой АЛЖИР – Акмолинский лагерь жен изменников Родины.

Что-то подобное сейчас хотят практиковать в Беларуси. А что вы хотите от наших властей? Это люди не имею ни чести, ни совести – ничего за душой, кроме жажды наживы.

- Ну а сами взрослые «тунеядцы», главы, так сказать, «тунеядских» семей – за что с них будут взимать плату?

- Да сколько угодно есть «точек приложения»: за ту же медицину можно брать деньги, за вызов «скорой». За коммуналку можно накрутить цены в несколько раз. Ведь государство утверждает, что оно за нас часть услуг ЖКХ оплачивает. А с «тунеядцев» посчитают по полной. Это может касаться и любых других непрозрачных сборов и пошлин (а их у нас в стране большинство). Кто-то «вспомнит», что у нас государство якобы часть дорожного налога компенсирует – и пожалуйста, «тунеядцы» будут ездить, как иностранцы, уплачивая на «всю катушку».

- Но как тогда реализовать контроль за таким большим количеством платежей? В прошлый раз ведь и с обычным одноразовым налогом власти не справились.

- Да, это все очень интересно, поскольку совершенно непонятен механизм того, что они собираются делать.

Я не вижу никаких технических моментов, чтобы делить людей на «чэсных» и «нячэсных». Поэтому мне, как человеку с такими взглядами, трудно определить, что власти сделают ради реализации своих диких идей.

Но, будьте спокойны, что-то в конце концов они придумают. И однозначно – в свою пользу и в ущерб народу. Чтобы «себя любимых» не обидеть. Чтобы привилегированные семьи накормить – а остальные перебьются.

У нас в стране сложилась такая система, что оплачивать прихоти власть имущих вдруг начинают те, кто совсем этого не ожидал. Возьмем, например, тех же автолюбителей. Чтобы привезти хорошую машину – не «ведро с гвоздями» российского производства – надо заплатить пошлину, которая равняется стоимости самой машины. Это что – против «тунеядцев» придумали? Это против всех белорусов.

Затем машину надо поставить на учет – за это надо платить. Затем надо получить медицинскую справку. Чем человек старше, тем чаще это надо делать – и каждый раз платить по новой. Затем идет этот идиотский налог за участие в движении – и его надо платить. Техосмотр – тоже плати. Кому нужен вообще этот техосмотр? Сегодня машина целая, а завтра у меня «вылетел» тормозной шланг – и уже авария. Техосмотром эту ситуацию не предотвратишь. Но он «нужен», чтобы собирать с людей деньги.

В общем, у нас сейчас в социальном плане не страна, а настоящий цирк. Думаю, для «тунеядцев» готовят что-то похожее повышение растаможки для автомобилистов: это будет таким же диким, нелогичным, разорительным и затронет не только тех, кого сейчас считают «тунеядцами».