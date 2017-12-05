Андрей Ожаровский: На Чернобыльской АЭС тоже все было хорошо с документами 1 5.12.2017, 10:56

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Андрей Ожаровский

Стресс-тесты на БелАЭС ничего не значат.

Корпус реактора установлен на втором энергоблоке Белорусской АЭС – об этом сообщили в пресс-службе группы компаний ASE, выступающей генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком сооружения.

«Смешно смотреть, как белорусские атомщики, не имея информации, что там установил российский подрядчик, делают хорошую мину при плохой игре. Мы же не знаем, в каком состоянии этот битый корпус… Белорусская сторона, я так понимаю, не имеет возможностей контролировать, что там российский подрядчик поставил. Российскому подрядчику тоже все равно – они получают деньги из бюджета, и будут строить, даже если это опасно», – отметил в «Горячем комментарии» на телеканале «Белсат» российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

По словам Ожаровского, результатом стресс-тестов – исходя из которых белорусские власти заявляют об исключительной безопасности АЭС – доверять не надо.

«Беларусь заказала стресс-тесты российской стороне – то есть «Росатом» сам себя проверяет. Это уже смешно. Стресс-тесты нужно проводить по европейской методике – независимыми от подрядчика ядерщиками. Тем более надо понимать, что стресс-тесты – это не работа с оборудованием, это работа с документами. А у нас как обычно – «гладко было на бумаге, и забыли про овраги». Я напомню, что в Чернобыльской АЭС на 26 апреля 1986 года с документами все было хорошо. Поэтому эти стресс-тесты ничего не значат», – утверждает эксперт.