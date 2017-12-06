Жемчужный сделал неожиданный ход в борьбе за свои права 7 6.12.2017, 12:36

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Михаил Жемчужный

Фото: «Радыё Свабода»

Политзаключенный добился суда над своими тюремщиками.

Суд Горецкого района 8 декабря рассмотрит жалобу политзаключенного Михаила Жемчужного на первое вынесенное ему администрацией исправительной колонии №9 взыскание - пять суток в ШИЗО, сообщает сайт spring96.org.

Взыскание было вынесено еще в начале августа за отказ от перехода в другой отряд.

На данный момент известно, что суд начнется в 14.30 и будет проходить в открытом режиме, а Михаил Жемчужный намеревался подать заявление в администрацию колонии в Горках об обеспечении ему возможности участия в процессе. Доставят ли политзаключенного в суд - неизвестно.

Напомним, проблемы у Михаила Жемчужного начались после его перевода в Горецкую колонию, где с попустительства администрации для него были созданы невыносимые в силу своей жестокости и унижающего характера условия для отбывания наказания, организована кампания его травли.

По аналогичным основаниям (отказам переходить в отряд №13) на конец ноября у Михаила Жемчужного было уже 11 взысканий, большинство из которых - размещение в ШИЗО на различные сроки, а также размещение в помещение камерного типа на 1 месяц. На 24 октября был назначен суд о переводе политзаключенного на тюремный режим заключения, но накануне судебного процесса администрация отозвала свое представление.

Политзаключенный собирается обжаловать все вынесенные ему администрацией колонии в Горках взыскания.