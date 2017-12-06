закрыть
6 декабря 2017, среда, 16:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Жемчужный сделал неожиданный ход в борьбе за свои права

7
  • 6.12.2017, 12:36
  • 3,836
Михаил Жемчужный
Фото: «Радыё Свабода»

Политзаключенный добился суда над своими тюремщиками.

Суд Горецкого района 8 декабря рассмотрит жалобу политзаключенного Михаила Жемчужного на первое вынесенное ему администрацией исправительной колонии №9 взыскание - пять суток в ШИЗО, сообщает сайт spring96.org.

Взыскание было вынесено еще в начале августа за отказ от перехода в другой отряд.

На данный момент известно, что суд начнется в 14.30 и будет проходить в открытом режиме, а Михаил Жемчужный намеревался подать заявление в администрацию колонии в Горках об обеспечении ему возможности участия в процессе. Доставят ли политзаключенного в суд - неизвестно.

Напомним, проблемы у Михаила Жемчужного начались после его перевода в Горецкую колонию, где с попустительства администрации для него были созданы невыносимые в силу своей жестокости и унижающего характера условия для отбывания наказания, организована кампания его травли.

По аналогичным основаниям (отказам переходить в отряд №13) на конец ноября у Михаила Жемчужного было уже 11 взысканий, большинство из которых - размещение в ШИЗО на различные сроки, а также размещение в помещение камерного типа на 1 месяц. На 24 октября был назначен суд о переводе политзаключенного на тюремный режим заключения, но накануне судебного процесса администрация отозвала свое представление.

Политзаключенный собирается обжаловать все вынесенные ему администрацией колонии в Горках взыскания.


Интервью

Николай Статкевич: Сейчас в оппозиции - подавляющее большинство
Николай Статкевич: Сейчас в оппозиции - подавляющее большинство
Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Ольга Николайчик: Где наши деньги?
Ольга Николайчик: Где наши деньги?