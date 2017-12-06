Тадеуш Рейтан: Готов на все ради Отечества 3 6.12.2017, 12:59

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Как белорусский шляхтич стал героем своего времени.

Недавно стало известно: Евросоюз выделит более миллиона евро на восстановление усадьбы рода Рейтанов на Брестчине. А о самом знаменитом представителе рода, кумире белорусской шляхты - Тадеуше Рейтане - в Беларуси широко узнали всего несколько лет назад, пишет kp.by.

ПРИБЛИЖЕННЫЕ К РАДЗИВИЛЛАМ

Тадеуш Рейтан - литвин-белорус в пятом колене. Первый его предок появился на наших землях во время войн Речи Посполитой со Швецией в 1620-х. Часть фольварков Рейтанов, полученных за военную службу, находилась на северной границе Великого княжества Литовского, возле Невеля. А вот имение в Грушевке (современный Ляховичский район) род купил после 1693 года.

Самую значимую должность из Рейтанов занял отец Тадеуша - правда, уже в зрелом возрасте. Доминик стал подкоморием новаградским - по-современному, зампредом облисполкома. А еще он с юности занимал место гусарского хорунжего у Михала Казимира Радзивилла «Рыбоньки». Ведь Доминик - друг детства великого гетмана ВКЛ. Со временем в свиту вошла и супруга Рейтана Тереза - дочь минского стольника Лявона Павла Вододковича.

В конце октября 1740-го, спустя год после венчания в минском костеле Девы Марии, у Доминика и Терезы на свет появился первенец Тадеуш. Отец делал на Тадеуша ставку как на главу рода, отдал учиться в иезуитский коллегиум, вел по своим стопам в радзивилловском окружении. Тадеуш с детства дружил с Каролем Станиславом, известным как Пане Коханку, - сыном Михала Казимира. В середине 1760-х он даже провел вместе с ним около года в эмиграции.

Когда в 1769-м умирает отец Тадеуша, именно на него, 29-летнего, падает груз ответственности за большую семью: четверых братьев и трех сестер. Некоторое время он занимается делами в Грушевке. Но в 1772 году грянул первый раздел Речи Посполитой - тайную конвенцию Россия подписала с Пруссией, затем с Австрией.

- Это был пакт Молотова-Риббентропа своего времени, - рассказывает архивист Змитер Юркевич, который совместно с Арт-сообществом имени Тадеуша Рейтана на протяжении пяти лет возвращает в белорусский контекст имя самого знаменитого представителя рода. - Австрия тогда получила украинские земли, Пруссия - польские. России достались белорусские (литвинские) Подвинье и Поднепровье: 92 тысячи квадратных километров с 1,5 миллиона населения и торговыми центрами - Полоцком, Могилевом, Мстиславлем, Гомелем. Причем за несколько недель местной шляхте надо было или принести присягу Екатерине II, или, продав свое имущество, выехать.

Противников присоединения хватало и на занятых Россией землях, и на остальной территории Речи Посполитой. Король Станислав Август Понятовский обращался за военной помощью во все дворы Европы. Но поставленного российской императрицей монарха заставили созвать сейм, где планировалось подписать акт раздела страны, согласно которому Россия, Австрия и Пруссия якобы возвращали когда-то принадлежавшие им земли.

ПОСЛЫ ТОПТАЛИ РЕЙТАНА И ПЕРЕСТУПАЛИ ЧЕРЕЗ НЕГО

Состав сейма, заседание которого началось в Варшаве 19 апреля 1773 года, был таким: из 111 послов 87 с территории Польши, 24 - из ВКЛ. Сенсаций не ожидал никто, исход заседания был ясен, большинству шляхты щедро заплатили. А до начала сейма уже был принят акт конфедерации под диктовку Панинского: от литвинских послов его подписали 7 человек, от польских - 76.

Но купленному Екатериной II маршалку поляку Адаму Панинскому несколько дней не удавалось вступить в свои права - все из-за послов с земель ВКЛ Тадеуша Рейтана, Самойлы Корсака и Станислава Богушевича. В первый же день сейма они назвали происходящее насилием над страной, подчеркнув, что место маршалка по очереди должно было остаться за литвином. Они понимали: отменить ничего не удастся, но сейм благодаря такому выступлению не пройдет легитимно.

Рейтан был душой этого акта неповиновения. Выступление сорвало овации галерки в варшавской посольской избе. Но послы от Новаградчины Рейтан и Корсак действовали строго по инструкции-наказу от сотни выбравшей их местной шляхты, отступать от которой не имели права.

- В дневниках сейма упоминается, что Рейтан говорил на сейме: ради Отечества готов на все – даже пожертвовать жизнью. Один из пунктов инструкции-наказа навогрудских послов запрещал им под страхом смерти позволить отнять от страны територии. Такого пункта нет в других посольских инструкциях. Думаю, самоотверженные Рейтан и Корсак вписали его сами, чтобы отрезать себе путь к предательству и иметь законные основания для сопротивления, - рассказывает о своих архивных поисках Змитер Юркевич.

После выступления все четыре дня, отведенные на выборы маршалка, Панинский не появлялся в сейме. И за это время создал конфедератский суд, который первым же декретом признал Рейтана «врагом государства, лишал его имущества, изгонял из страны»и, как читалось между строк, не противился его физическому устранению. Жизнь Рейтана действительно была под угрозой. Но тут в игру вступил король, который отменил этот документ: Понятовский в душе симпатизировал бесстрашному Тадеушу, готовому пойти до конца против измены Панинского.

Пусть морально Тадеуш оказался в выигрыше, но ряды его соратников редели. Четыре дня и три ночи Рейтан, Корсак и Богушевич не покидали посольской избы, оставаясь без еды и воды. Но польские послы в итоге переметнулись на сторону Панинского. Рейтан кинулся перед ними, разорвал на себе кунтуш, призывая не губить страну: «Убейте меня - не убивайте Отечество!» Но послы под страхом расправы переступали через Рейтана и даже топтали его ногами...

- Это событие запечатлено на знаменитой картине Яна Матейко «Рейтан. Упадок Польши». Правда, ее нельзя считать в полной мере историческим полотном, ведь тот же Панинский в посольской избе тогда не присутствовал, как и некоторые другие личности, что там изображены, - комментирует Юркевич.

Троих послов во главе с Рейтаном, вступивших в конфронтацию, отстранили от участия…

Тадеуш провел в Варшаве еще два года, описывая в дневнике все нарушения закона. Жил шляхтич в столице Речи Посполитой с минимумом средств, не принимая знаки уважения от лучших варшавских дворов. Кстати, у короля Понятовского до второго раздела Речи Посполитой в 1793 году была так и не реализованная идея установить в своем дворце две плиты: белого мрамора - в честь Рейтана и черного - в память о предательстве Панинского.

В 1775-м Тадеуш возвращается в Грушевку. Известно, что приехал он печальным, утомленным…

Вход в мурованку, где провел последние годы Тадеуш Рейтан, законсервирован. Раньше сюда привозили цветы и лампады, а на стенах остались надписи от благодарных за его поступок потомков.

В Грушевке Рейтан пять лет живет в мурованке - оборонительном здании с толстыми стенами и зарешеченными окнами. Это единственное строение усадьбы, что сохранилось без перестроек. Причем Тадеуш тогда же упоминается в документах Новаградского воеводства как активный человек - и это повод усомниться в его болезни, о которой нередко писали прежде.

- А история со смертью Рейтана, которую посчитали самоубийством, обросла мифами, которые стали важнее правды, - говорит Змитер Юркевич.

События, по его мнению, можно реконструировать на основе описания жизни Тадеуша и документов. В начале августа 1780 года в Грушевку приезжает русский генерал Иван Михельсон. Он купил имения Рейтанов на тех землях, что утратила Речь Посполитая после первого раздела. Когда Тадеуш увидел генерала на отчей земле, с которым к тому же раскланиваются в светской беседе его братья, он стал прогонять Михельсона. Братья заперли Тадеуша в мурованке. Человек впечатляющей физической силы - как писал русский историк Соловьев, «огромного роста литвин», - он разбил окна, до изнеможения пытался вырвать решетки. А через два дня умер. Как писал биограф и двоюродный внук Рейтана Генрих Жавусский - в полном сознании. Змитер Юркевич нашел письмо племянницы Тадеуша к известному писателю Юзефу Игнацию Крашевскому. Она сообщала: Рейтан до последнего вздоха держал ксендза за руку.

- У Юлиана Немцевича, еще одного биографа литвина-героя, написано: Рейтана похоронили в ляховичском костеле. Самоубийцу не упокоили бы в храме. Однако миф теперь препятствует увековечению его памяти в Ляховичском районе. 1000 подписей собрано за улицу Рейтана, но часть людей высказало мнение, что не хочет жить на улице имени самоубийцы. Но, простите, никому же не страшно жить на улице настоящего самоубийцы Маяковского? - задается вопросом Юркевич.

Уже в XIX веке прах Рейтана, возможно, был вынесен родными из костела на кладбище - тогда костел переделывали в православную церковь …

1930-е годы стали закатом Грушевки Рейтанов. Язэп, последний из рода, двоюродный правнук Тадеуша, владел имением до 1910 года. До 1940-го там жила его жена Алина родом из Гартингов и племянник Генрих Грабовский, который фактически выселил тетку из дома. Самого Грабовского в 1939-м убили местные бандиты, его сына в 1944-м - немцы. Пани Алину местные функционеры посадили на поезд и отправили в ссылку.

Во время войны в усадьбе был дом отдыха немецких офицеров - наверное, это и спасло усадьбу от огня. После войны тут был колхоз, элитная племенная станция. В центральной части деревянного дома - клуб, управа колхоза. А в остальных помещениях до конца 1970-х жили люди. Когда последние жильцы выехали, дом обветшал, а здания усадьбы разбирали на стройматериалы. Но благодаря минским активистам и европейскому гранту, кажется, у нее появился шанс на новую жизнь. Появись там музей – это был бы объект национального масштаба.

- Полученный европейский грант - полностью заслуга местных властей, - делится Змитер Юркевич.

Активисты надеются, что во время работ, которые должны пройти здесь в течение следующих трех лет, в Грушевке не пойдут по пути реконструкции Лошицкой усадьбы, когда заменяли не куски бревен, а собирали усадьбу из нового соснового бруса. Ведь дом Рейтанов из надежной лиственницы - очень крепкий. Такой же, каким остался в истории самый яркий представитель этого рода…

В учебники истории Беларуси имя Рейтана попало только пять лет назад

Образ Тадеуша Рейтана вошел в художественные произведения - о нем писал Адам Мицкевич в поэме «Пан Тадеуш», он стал главным героем уже упомянутой картины Яна Матейко «Тадеуш Рейтан на варшавском сейме 1773 года» (в ХХ веке соседи изменили ее название на более патриотичное «Рейтан. Упадок Польши»). На белорусских землях, оказавшихся в составе Российской империи, открытое восхищение Рейтаном не проявлялось. Памятник, который его племянник заказал для Грушевки, после восстания 1863 года разобрали. 26 лет спустя последний Рейтан подарил скульптуру Кракову.

В БССР о Рейтане дважды вспомнил Владимир Короткевич - в 1959-м в поэме «Родина», а несколько лет спустя в романе «Леаніды не вернуцца да зямлі (Нельга забыць)». Но только в 1989-м появляется первая статья о Рейтане в книге «Памяць» о Ляховичском районе. Имя Рейтана появилось в учебниках истории Беларуси в 2012 году.

Интересно, что троюродным братом Тадеуша Рейтана был Тадеуш Костюшко, племянником - географ и филомат Игнат Домейко. Далекими родственниками Рейтана были также композитор Станислав Монюшко, поэт Адам Мицкевич, писатель Героним Друцко-Любецкий, «белорусский Тесла» Якуб Наркевич-Йодко, основатель Красного костела Эдвард Войнилович.

У родителей матери Рейтана был дом в Минске на месте нынешнего Дворца Республики. Улица Юровская, на которой он стоял, в 1919-м была переименована на короткое время в улицу Тадеуша Рейтана. До 1939-го улица и гимназия Рейтана были в Барановичах. Здание это сохранилось.