Белоруска из Нью-Йорка: У вас цены на продукты, как в Монте Карло 8 7.12.2017, 11:01

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Уроженка Барановичей сравнила жизнь в Беларуси и за океаном.

34-летняя уроженка города Барановичи Алла Черная, которая 13 лет живет в Нью-Йорке, – о том, какие требования у американских работодателей, сколько стоит снять в Нью-Йорке однокомнатную квартиру и правда ли, что американцы мало придают значения внешнему виду, пишет сайт intex-press.by.

О переезде

Я окончила школа №14 в Барановичах и поступила в Европейский гуманитарный университет на факультет философии. Вышла замуж, и супруг решил подать заявку на участие в лотерее Green card. Он какое-то время жил Америке и очень хотел вернуться туда. Я тоже с детства мечтала о США.

Мы выиграли в лотерее! И стали готовиться к отъезду. Меня не пугало, что нужно было все бросить и уехать: бросать было нечего. Я переживала только за то, что в Америке у нас ничего не получится и придется вернуться домой. Еще я не представляла, как буду искать работу и организовывать свой быт.

В 2004 году мы полетели в США. Поселились в Бруклине (район Нью-Йорка).

О поисках работы

У меня был неплохой английский, поэтому языкового барьера не было. Поначалу стеснялась своего акцента, но, когда услышала акцент некоторых местных, поняла, что говорю не так и плохо. А общение и просмотр телепрограмм помогали улучшить мой английский.

Сразу после переезда я стала искать работу, но найти ее было сложно. Работодателям был важен не уровень моего английского, а опыт работы в Америке. Я всюду оставляла свои резюме, окончила курсы бармена.

Менеджер в одном из заведений подсказал мне, что в магазин одежды ищут сотрудника без опыта работы. Но зарплата невысокая – 6–7$ в час. Меня взяли, но через несколько месяцев я уволилась. Какое-то время была без работы, разошлась с мужем.

Как-то я познакомилась с хозяином русского ресторана. Он искал девушку, которая хорошо поет. Я неплохо пою, и он предложил мне работу. График был удобным – работать надо было только по выходным, а заработок высокий, и я согласилась. Получив первую зарплату, я впервые в жизни смогла купить то, что хотела. Постепенно приоделась, сняла себе квартиру, где живу до сих пор, обставила ее мебелью.

Сейчас я учусь на бакалавриате. Работу сменила – устроилась в более тихий ресторан. И вышла замуж. Мой муж родом из Минска. Он работает парамедиком в службе 911. У нас есть сын Андрей.

О Нью-Йорке

Когда я приехала в Нью-Йорк, сразу не могла понять, куда попала. Это огромный город с множеством людей. Здесь живут ирландцы, испанцы, итальянцы, индусы, русские. К слову, русскими здесь себя называют даже узбеки. Такое чувство, что американцев в Нью-Йорке вообще нет. Я общаюсь в основном с детьми русских эмигрантов, но они не являются коренными американцами.

Нью-Йорк – это место, где можно найти все: любые продукты, любые бренды, попробовать любую кухню мира. Я чувствую себя здесь свободно, и мне это нравится. Иногда, конечно, надоедают огромные пробки на дорогах, большое количество людей. Нью-Йорк – это город, в котором всегда что-то происходит, и ты порой ощущаешь себя как в дурдоме. Временами хочется тишины. Но я обожаю этот город и чувствую себя здесь в своей тарелке. Мне нравится темп жизни Нью-Йорка.

О ценах и отдыхе

Нью-Йорк – очень дорогой город. Цены на аренду жилья просто огромные. За свою однокомнатную квартиру я плачу $1100 – столько же она стоила и 13 лет назад, когда я ее только сняла. Сейчас аренда такой же квартиры – $1800.

Проезд в метро или на автобусе стоит около 3$. Поначалу я не могла привыкнуть, что на ценнике на товар указана не полная его стоимость: например, жвачка стоит $1,99, но заплатить за нее нужно $2,35. Оказалось, в Америке цена формируется без учета налогов, и уже на кассе налог суммируют с ценой, указанной на бирке.

Мы любим активный отдых: путешествия, поездки на пляж и в горы. У нас есть традиция – ежегодно мы с друзьями едем в Лейк-Джордж, где несколько дней отдыхаем в палатках.

Меня удивило, что американцы не считают Новый год праздником, они отмечают только Рождество. А вот русские в Новый год собираются в русских ресторанах и празднуют. Мы с семьей тоже отмечаем Новый год, а также 8 Марта.

О Родине

В Беларуси у меня остались папа и сестра со своей семьей, мама живет в Германии. С родственниками я общаюсь по скайпу. В Беларусь за все время приезжала всего два раза. Не хочется, так как многое раздражает: люди грубые, цены на продукты, как в Монте Карло.

О том, чтобы вернуться назад, я никогда не думала. Если и решусь на переезд, то точно не в Беларусь. На родине я не смогу реализоваться и жить так же хорошо, как в Америке. На мой взгляд, главное отличие Беларуси от Америки – это качество жизни. В США человек с образованием точно сможет трудоустроиться на высокооплачиваемую работу.

Правда ли, что:

Американцы дружелюбные и улыбчивые.

– Это правда. В Америке люди довольно приветливые, постоянно улыбаются. Правда, в Нью-Йорке, например, прохожие улыбаются редко. А в русских магазинах можно столкнуться и с грубостью, поэтому мы не любим там закупаться.

Внешний вид для американца не имеет значения.

– Не совсем так. Это зависит от количества коренного населения в том или ином городе. Например, в Нью-Джерси внешний вид не имеет значения. Я видела студентов, которые приходили в колледж с немытой головой в пижамах или в спортивных костюмах.

У каждого американца есть оружие.

– Это неправда. В Нью-Йорке оружие запрещено.