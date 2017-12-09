Андрей Шарендо: В 2018 году мы можем избавиться от позорной диктатуры 9.12.2017, 12:30

Фото: DPA

Впервые за долгое время в Беларуси удалось добиться реального объединения здоровых сил оппозиции.

Об этом пресс-службе БНК заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» и представитель Белорусского Национального Конгресса в Бресте Андрей Шарендо, подводя итоги уходящего 2017 года.

— Чем запомнился уходящий год?

— Безусловно, для Беларуси самым значимым событием стали протестные акции зимой-весной 2017 года. Впервые за многие годы на улицы Минска вышли тысячи людей, а в регионах масштаб протестов был беспрецедентным в новейшей истории страны. Наряду с экономическими активно выдвигались и политические требования: «Баста!», «Уходи!» и «Достал!» звучали многотысячным эхом даже в небольших районных центрах. Впервые на площади городов вышли люди, которых режим рассматривал как свою опору или, по крайней мере, чью лояльность удавалось «покупать» — пенсионеры, домохозяйки, жители провинции. Люди громко высказывали свое мнение, давали комментарии СМИ и открыто выражали протест диктаторскому режиму.

— А каковы, по-вашему, главные итоги этих протестов?

— Главным итогом года для Беларуси считаю то, что белорусы продемонстрировали не словом, а делом, что значит солидарность. Тысячи людей откликнулись на призыв о помощи задержанным участникам акций и политзаключенными. Именно солидарность привела тысячи людей на поиски пропавшего в Беловежской Пуще мальчика и помогла близким убитого в Печах солдата раскрыть преступления «дедовщины» в белорусской армии и поднять эту проблему на национальный уровень. Акции протеста выявили десятки новых лидеров во всех регионах Беларуси. Все они достойные люди, способные повести за собой в нужный момент. Многие из них вступили в ряды БНК. Таким образом БНК стал центром притяжения патриотов, готовых к реальным и смелым действиям и объединил все здоровые силы оппозиции.

Я твердо убедился в правильности выбранного пути, и, несмотря на все давления на меня и мою семью, продолжу борьбу за свободную и демократическую Беларусь.

– А что насчет дальнейших планов?

— БНК должен продолжать давление на режим Лукашенко через уличные акции протеста. Наша цель – смена власти в Беларуси путем свободных и демократических выборов, это идею надо всячески пропагандировать как внутри Беларуси, так и на международном уровне.

— Чего бы вы пожелали белорусам в 2018 году?

— Свободы. Год столетия восстановления нашей независимости может стать годом избавления от позорной диктатуры и возвращения в семью цивилизованных народов. Давайте вместе попытаемся добиться этого. Верю, что у нас все получится.