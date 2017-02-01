Минобороны РФ запланировало на 2017 год почти 3 тысячи военных учений 10 1.02.2017, 17:37

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В этом году в Беларуси пройдут масштабные совместные с Москвой учения «Запад-2017».

Министерство обороны России запланировало на 2017 год проведение более 2,8 тыс. военных учений. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает gordonua.com.

"Всего на текущий год запланировано свыше 2,8 тыс. тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. В сентябре проведем российско-белорусское стратегическое учение "Запад 2017", – заявил он.

Также Шойгу добавил, что минобороны РФ видит и контролирует все, что происходит на учениях НАТО в Черном море.

"Вы знаете о том, что на учение в Черное море вошла и продолжает входить большая группировка кораблей. Решением генерального штаба ВС РФ и командующего войсками Южного военного округа все действия по контролю за заходом этой группировки и ее работой в Черном море, естественно, приняты. В настоящее время мы видим и контролируем все, что там происходит", – сказал он.

Сегодня, 1 февраля, на территории Румынии и за ее пределами в бассейне Черного моря стартуют военные учения НАТО "Морской щит 17", в которых примут участие военно-морские силы Болгарии, Канады, Греции, Румынии, Испании, США, Турции и Украины.