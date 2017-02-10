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10 февраля 2017, пятница, 18:26
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Оппозиция уведомила минские власти о проведении «Марша рассерженных белорусов»

  • 10.02.2017, 18:26

Марш начнется 17 февраля в 18.00 на Октябрьской площади Минска.

Оппозиционные политики Николай Статкевич, Владимир Некляев и Евгений Афнагель уведомили столичные власти о проведении 17 февраля в Минске «Марша рассерженных белорусов» против незаконных поборов властей, а именно против декрета Лукашенко № 3 от 2 апреля 2015 года «О предупреждении социального иждивенчества».

Соответствующее уведомление об уличной акции, инициируемой Белорусским национальным конгрессом (БНК), передано в Мингорисполком 10 февраля, передает БелаПАН.

Белорусский национальный конгресс создан в мае 2016 года по инициативе группы общественных и политических деятелей в целях консолидации оппозиции. В его оргкомитет вошли Николай Статкевич, Владимир Некляев, Станислав Шушкевич, Дмитрий Дашкевич, Вячеслав Сивчик, Андрей Санников, Геннадий Федынич. В настоящее время конгресс действует в форме совета.

Статкевич сообщил, что подача в Мингорисполком заявки на проведение акции не планируется. «Мы являемся сторонниками порядка и не проводим насильственные акции. Поэтому за пять дней (в нашем случае — за семь, так как впереди выходные) до ее проведения, согласно практике, которая сложилась в Европе в демократических странах, уведомим власти о мероприятии. К сожалению, все законы о массовых мероприятиях, который принимает назначенный парламент, не соответствуют Конституции и международным обязательствам страны», — сказал он.

Политик отметил, что акция пройдет в рамках поддержки кампании профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), который собирает подписи за отмену декрета № 3. «Понимая, что эту власть только сбором подписей не пронять, мы приняли решение о проведении марша, который начнется 17 февраля в 18.00 на Октябрьской площади. Он пройдет спустя месяц после начала сбора подписей, которые мы передадим в государственные органы власти», — сообщил он.

О начале кампании по сбору подписей за отмену декрета № 3 профсоюз РЭП объявил 17 января. Подписаться под обращением можно в центральном офисе профсоюза в Минске, а также в представительствах организации в регионах. Кроме того, сбор электронных подписей ведется на интернет-площадках.


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