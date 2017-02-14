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«Тунеядцам» запретят выезд за границу

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  • 14.02.2017, 14:11
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Ограничения начнут действовать с 20 февраля.

2 апреля 2015 года Лукашенко подписал декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», более известный как «налог на тунеядство» или «декрет о тунеядстве». Теперь для тех, кого государство посчитало «тунеядцами», наступает время платить налог: последний срок уплаты — 20 февраля 2017 года.

К слову, для беспрепятственного выезда из страны у гражданина не должно быть неоплаченных штрафов за административные и иные правонарушения. Вскоре базу невыездных пополнят «тунеядцы», то есть люди, которые не погасят соответствующий налог перед государством, пишет сайт s13.ru.

Но это будет уже крайняя мера, т.к. сначала суд может дать штраф на сумму от 2 до 4 базовых, а может привлечь к аресту на срок до 15 суток. Оплата штрафа или арест, однако, от уплаты налога не освобождает. Если арестуют, то отправят на принудительные работы: мести улицы, убирать мусор или собирать камни на полях.

В Гродно уже собрали полторы тысячи подписей против декрета №3.

Напомним, что Марш рассерженных белорусов начнется 17 февраля, в 18-00 на Октябрьской площади Минска.


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