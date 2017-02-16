Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным 29 Дмитрий Бондаренко

16.02.2017, 14:39

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Минску нужен свой «Минский процесс».

Последние события в Беларуси показывают, что в контексте громких заявлений и попыток Лукашенко продемонстрировать свою независимость (в первую очередь от Москвы) над действующим режимом в Минске все сильнее сгущаются тучи. И связано это не только с фактором давления извне.

Сегодня действующий правитель Беларуси не пользуется поддержкой среди населения страны. Против него выступают и оппозиция, и обычное население, и бизнес. В свою очередь, идеи национальной государственности, демократии и европейских ценностей в Беларуси поддерживают около 3-4 млн. человек. Причем сторонниками таких идей является большое количество чиновников действующего в стране режима, которые на самом деле ждут, когда система изменится, и они смогут свободно посещать Европу, легализовав за рубежом свои капиталы. Подтверждением этому являются слова бывшего помощника Лукашенко Кирилла Рудого о том, что люди из власти больше чем оппозиция заинтересованы в коренных реформах в стране - реформах не только экономических.

В то же время значительная часть белорусского общества симпатизирует Путину, что является следствием сильного влияния в стране российской пропаганды. Увы, доступ к альтернативной информации о ситуации в России и действиях российских властей у большей части населения Беларуси ограничен. Поэтому неудивительно, что белорусы связывают с ним надежды на смену власти в стране.

Также пророссийски настроенной является и значительная часть местных силовиков. Они смотрят российские сериалы, новости, знают, сколько получают их российские коллеги, и, как следствие, не являются белорусскими патриотами.

Попытки Лукашенко периодически проводить чистки в их рядах и пополнять их за счет молодых кадров не дают ему желаемого результата, поскольку основная мотивация молодых силовиков - не защита действующего режима или Родины, а заработок денег путем «крышевания» или других схем. В армии же есть большое количество тех, кто ждет, чтобы получать российскую зарплату, которая в 3-5 раз больше чем в Беларуси.

Что касается экономической ситуации в стране, то она на сегодня является тяжелой и имеет все тенденции к ухудшению. Основная причина этому - то, что Россия больше не может оказывать режиму Лукашенко помощь в том объеме, в котором она предоставляла ранее, а помощь Запада не может это компенсировать. Как результат - начиная с 2012 г. в стране практически прекратился рост ВВП, а в течение последних двух лет отмечается его падение в среднем на 3-5%.

Несмотря на то, что в течение второго полугодия 2016 г. Беларусь недополучила от России 6 млн. тонн нефти, власти заявляют, что за первое полугодие 2016 г. падение ВВП составило 2,5%, а по итогам всего прошлого года - всего 2,6% (то есть, ВВП во второй половине 2016 г. упал только на якобы 0,1%). На самом же деле реальное падение ВВП Беларуси за весь год составляет около 5%. Такой сложной экономической ситуации в стране не было со времен перестройки.

Как следствие, сегодня в Беларуси возникает проблема с выплатой пенсий, зарплат (пенсии обычных граждан составляют $50-150, зарплаты которые предлагают на бирже труда - $100-200, а не $500, как заявляется официально), отмечается массовое сокращение рабочих мест, рост официальной и неофициальной безработицы и попытки власти найти деньги, в том числе и среди безработных. Так, для того, чтобы в Беларуси стать официально безработным, гражданин должен зарегистрироваться на бирже, после чего он получает в месяц $15 пособия по безработице. При этом он должен отработать несколько десятков часов на общественных работах. Если же его это не устраивает, и он самостоятельно ищет работу и пытается выживать своими силами, по итогам года он должен заплатить государству $400. Декрет Лукашенко о так называемых тунеядцах вызвал массовое возмущение в белорусском обществе, т.к. письма из налоговых инспекций, с требованием заплатить данный налог, получили более 400 тысяч граждан.

Также одним из вариантов получения необходимых средств для режима Лукашенко является продажа им земли (в городах, а также крупных охотничьих угодий). Официально это называется передачей в аренду, которая рассчитана на период от десяти и более лет. Например, в Кореличском р-не Гродненской области на тендер было выставлено около 120 тыс. га. Подобная ситуация отмечается и в Осиповичском р-не Могилевской области, а также районах других областей. При этом основными покупателями являются крупные российские фирмы, среди которых «Газпром», а также определенные российские олигархи. Кстати, миллионы гектаров лесных угодий с соответствующей инфраструктурой, находящиеся в собственности россиян (при отсутствии белорусского пограничного контроля), представляют великолепную возможность для скрытой переброски войск специального назначения России.

В результате сложной экономической и социальной обстановки в стране, в обществе существуют серьезные протестные настроения и у населения есть понимание того, что перспектива изменения действующей власти является достаточно реальной. И, несмотря на то, что в Беларуси на сегодня построено полицейское тоталитарное государство, с большим количеством сотрудников милиции и спецслужб, информаторов, а также на страх потерять работу, население все же выходит на протесты. И в этом году протесты в Беларуси будут более масштабными, чем раньше, - и по численности, и по разнообразию, и по географии.

Что касается реакции властей на такие протесты, то она сегодня не является такой жесткой, как раньше. Если еще недавно за участие в протесте задерживали на период до 30 суток, а также могли открыть и уголовное производство, то сегодня к протестующим применяются, в основном, штрафы. Это связано с тем, что режиму нужно показать перед Западом результаты либерализации государства и получить от него финансовую помощь. В свою очередь такая ситуация является благоприятной для деятельности белорусской оппозиции, которая теперь может более свободно участвовать в протестах.

Так, на сегодня «Белорусский национальный конгресс» (главная оппозиционная сила в стране), одним из лидеров которого является руководитель Белорусской социал-демократической партии «Народная грамада» Николай Статкевич и куда входят Гражданская кампания «Европейская Беларусь» (лидер Андрей Санников), Движение «За государственность и суверенитет Республики Беларусь» (лидер Владимир Некляев), партия «Белорусская социал-демократическая громада» (лидер Станислав Шушкевич), «Молодой Фронт» (лидер Дмитрий Дашкевич), независимый профсоюз Радиоэлектронной промышленности (лидер Геннадий Федынич), а также ряд других организаций и 15 региональных демократических коалиций, – начал создавать в регионах военные комиссии для защиты страны от внешней агрессии. Также Конгресс отправил министру обороны Беларуси письмо, в котором напомнил, что в случае военной угрозы в стране будет действовать военная присяга и граждане и власть будут обязаны оказывать вооруженное сопротивление агрессору. И если раньше ответом на такое обращение могли быть репрессивные меры против оппозиции, то сегодня такого не произошло, а министр обороны даже публично ответил на письмо БНК, что говорит о том, что власть заинтересована в определенном взаимодействии с оппозицией.

Кроме того, оппозиция будет открыто бороться против проведения российско-белорусских военных учений «Запад - 2017», которые запланированы на осень 2017 года. О начале такой кампании заявил лидер Белорусского Народного Фронта Алексей Янукевич.

Что касается того, готов ли белорусский народ противостоять внешней агрессии, если таковая состоится, то на сегодня в стране есть немало тех, кто готов отстаивать ее независимость с оружием в руках. Здесь следует отметить, что по количеству военнослужащих, служивших в спецподразделениях, Беларусь занимает одно из первых мест в мире. И таких людей сегодня немало среди белорусских патриотов. Также патриоты есть и среди молодых офицеров в белорусских вооруженных силах. В целом, на сегодня в Беларуси есть несколько десятков тысяч человек, готовых с оружием противостоять агрессору.

Кроме того, белорусские патриоты надеются на то, что если белорусский народ продемонстрирует готовность противостоять агрессору, то ему помогут украинские добровольцы, также как сегодня белорусы и граждане других стран воюют за Украину.

Что касается смены власти в стране, то сегодня данный процесс можно считать запущенным, о чем свидетельствуют ряд важных признаков. Так, после разговора Путина и Лукашенко в Москве в конце ноября прошлого года, последний по приезду сразу же поменял главу и первого заместителя главы своей администрации - главного органа управления в диктаторской стране.

Также он поменял 1-го заместителя НГШ ВС Беларуси, первого заместителя министра МВД, начальника собственной службы безопасности. Затем прошли аресты активистов «русского мира» и одновременно был арестован т.н. «батюшка со свастикой» - идеолог различных сборных Беларуси по силовым видам спорта, которого связывают с российскими спецслужбами. Причиной охоты на активистов «русского мира», скорее всего, стало то, что окружение А.Лукашенко объяснило ему прямую опасность, которая исходит от этих организаций и показало сеть этой российской агентуры. Как следствие, сегодня деятельность пророссийских организаций хотя и не приостановлена, однако ограничена, и они не могут уже действовать так открыто и нагло, как это было раньше.

Также достаточно показательным является отказ Лукашенко ехать в Санкт-Петербург на знаковое для российской власти мероприятие, в рамках которого должно было состояться торжественное подписание таможенного кодекса ЕврАзЭС. Более того, вместо этого он показательно провел заседание с силовиками и сказал, что для него самое главное - безопасность его страны во время рождественских и новогодних праздников.

В свою очередь, активные действия против режима Лукашенко начала Россия. Так, она существенно сократила поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, стала неуступчивой в переговорах по оплате за поставленный в Беларусь газ (в настоящее время белорусская сторона должна заплатить России $550 млн.). Усилились действия по проверке качества белорусских продуктов. Россия объявила о дальнейшем сокращении поставок нефти в Беларусь до 12 млн. тонн в год (в 2015 г. было поставлено 24,6 млн. тонн). ФСБ, совершенно неожиданно, ввела пограничную зону на границе с Беларусью, что стало ударом по контрабанде украинских и европейских товаров в Россию. Кроме того, против Лукашенко начались информационные атаки со стороны российской пропаганды. Белорусский правитель из-за своего некомпетентного управлением экономикой страны стал огромной финансовой проблемой для России.

Что касается возможных вариантов смены власти в Беларуси, то силовой вариант с оккупацией Россией территории страны отбрасывать не следует, однако более реальным является попытка решения данного вопроса политическим путем.

Российское руководство понимает, особенно после войны в Украине, что есть опасность, что военное вторжение в Беларусь при вооруженном сопротивлении белорусского народа вызовет угрозу экспортному коридору России в Европу. Ведь если до военных действий в Украине 70% российского экспорта в Европу шло через территорию Беларуси, то сегодня этом объем составляет 80%.

В свою очередь, в стабильной ситуации в Беларуси и в безопасности транспортных коммуникаций на линии восток-запад должен быть заинтересован и демократический Запад, поскольку если российская армия оккупирует белорусскую территорию, то военная обстановка для него поменяется кардинальным образом. В первую очередь это составит прямую угрозу для Польши и стран Балтии. Ведь не следует в таком случае исключать то, что после оккупации Беларуси Россия захочет организовать прямую связь с Калининградской обл. через т.н. «Сувалкский коридор». Также подрывная работа в странах Балтии, которую там сегодня ведет Россия, свидетельствует о том, что на оккупации Беларуси она не остановится.

Ситуация складывается таким образом, что для сохранения стабильности в стратегически важном регионе и Запад, и Россия заинтересованы в управляемой и мирной смене власти в Беларуси. Минск парадоксальным образом сам стал нуждаться в своем «Минском процессе» - прямом политическом диалоге власти и оппозиции при участии стран ЕС, России и, не исключено, Украины. Что касается сроков проведения вышеупомянутого политического диалога по смене власти в Беларуси то, скорее всего, он может начаться уже в этом году и его темой могли бы стать новые выборы парламента под международным контролем.

Запад с участием новой администрации США может объяснить руководству России опасность военных действий на территории Беларуси и выгодность от мирного решения белорусского кризиса для всех сторон. Тогда не исключено, что Россия станет активным участником в данном процессе. Запад и Россия совместно вполне могут объяснить Лукашенко необходимость проведения такого диалога как наилучшего для него лично и для Беларуси варианта.

В свою очередь белорусская оппозиция готова сегодня принимать участие в переговорах с действующим режимом о новых выборах и постепенной смене власти в стране. В таком случае, несмотря на то, что оппозиция является в основном пронатовской и прозападной, она может пойти на вариант нейтрального статуса Беларуси (что, кстати, записано в Конституции Беларуси) и который может устроить все стороны переговорного процесса.

Дмитрий Бондаренко, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», специально для Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Украина)