Владимир Некляев: Отменить идиотский декрет о «тунеядцах»! 50 17.02.2017, 11:15

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Поэтому все — 17 февраля, в 18-00 на Октябрьскую площадь Минска.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт Владимир Некляев обратился к соотечественникам накануне Марша рассерженных белорусов:

- С тем, что Декрет №3, согласно которому налоги взимаются с безработных, выдумка идиотская, согласны все нормальные люди даже во власти. Но чтобы отменить декрет, надо признать, что он идиотский. А это значит признать, что его не только придумал, но и подписал какой-то идиот. И вот тут для власти проблема... И именно поэтому чиновники повторяют вслед за своим начальником: «Давайте с этим декретом еще поживем».

Что ж, можно жить и с грыжей. Но лучше ее вырезать. Ведь рано или поздно защемит.

Этот декрет - лакмасувая бумажка. Индикатор нормальности общества. Если мы согласимся жить с ним, под ним, то дальше с нас просто веревки будут вить. Ведь граждане, которые молча соглашаются с неприкрытым грабежом со стороны государства, не граждане. Пациенты палаты №6.

Поэтому все - 17 февраля в 18.00 на Октябрьскую площадь Минска! На МАРШ РАССЕРЖЕННЫХ БЕЛОРУСОВ, НА АКЦИЮ ПРОТЕСТА ПРОТИВ ДЕКРЕТА №3!

И не только против декрета, но и против диктатуры. Организаторы Марша предлагают принять следующую резолюцию его участников:

Резолюция участников «Марша рассерженных белорусов» (проект)

Мы, участники Марша рассерженных белорусов, решительно требуем от власти:

1. Отменить позорный Декрет №3 от 02.04.2015 «О предотвращении социального иждивенчества».

2. Остановить снижение реальных доходов населения, обворовывание пенсионеров, повышение пенсионного возраста, рост платы за коммунальные услуги.

3. Вернуть народу свободные, справедливые выборы.

Мы поручаем выбранным нами представителям довести эти требования до власти, начать с ней переговоры, наладить контроль за выполнением наших требований.

В случае, если в течение месяца, до 17 марта 2017 года власть не предпримет реальных шагов для выполнения воли народа, мы предпримем новые коллективные действия, подготовку которых поручаем нашим представителям.

Власть - народу!

СЕГОДНЯ, 17 ФЕВРАЛЯ, МИНСК, ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 18.00