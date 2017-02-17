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Резолюция Марша рассерженных белорусов: Требуем свободных выборов!

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  • 17.02.2017, 19:38
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Фото: tut.by

На акции протеста 17 февраля были единогласно приняты требования к властям.

Сайт Charter97.org публикует текст резолюции полностью:

Мы, участники Марша рассерженных белорусов, решительно требуем от власти:

1. Отменить позорный Декрет №3 от 02.04.2015 «О предотвращении социального иждивенчества».

2. Остановить снижение реальных доходов населения, обворовывание пенсионеров, повышение пенсионного возраста, рост платы за коммунальные услуги.

3. Вернуть народу свободные, справедливые выборы.

Мы поручаем выбранным нами представителям довести эти требования до власти, начать с ней переговоры, наладить контроль за выполнением наших требований.

В случае, если в течение месяца, до 17 марта 2017 года власть не предпримет реальных шагов для выполнения воли народа, мы предпримем новые коллективные действия, подготовку которых поручаем нашим представителям.

Власть - народу!


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