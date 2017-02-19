«Жыве Беларусь!»: В Могилеве люди вышли протестовать на улицу 15 19.02.2017, 13:35

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Фото c сайта facebook.com

Около тысячи человек прошли маршем по улице Ленинской в центре города.

В Могилеве митинг и шествие прошли на улице Ленинской. По разным оценкам, в акции приняли участие от 500 до 1000 человек. На акции присутствовали глава ОГП Анатолий Лебедько, руководитель ОГП по Могилевской области Владимир Шанцев, координатор БХД в Могилеве Олег Аксенов, сообщает tut.by.

На митинге выступили горожане, рассказывая, почему они против налога.

Выступающие призывали собраться на том же месте 15 марта. Митинг продлился около часа, в 13.00 люди оправились по улице Ленинской в сторону площади Звезд. По дороге участники шествия скандировали «Жыве Беларусь!».

Фото c сайта facebook.com

Напомним, вечером 17 февраля в центре Минска в Марше рассерженных белорусов приняли участие несколько тысяч человек. Акция стала самой массовой после выборов 2010 года.