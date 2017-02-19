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Жители Бреста идут маршем по городу

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  • 19.02.2017, 13:47
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Скриншот: facebook.com

Брестчане присоединились к акциям протеста, проходящем сегодня во всех крупных городах страны.

На акцию против декрета № 3 в Бресте вышло больше сотни человек, сообщает «Белсат».

В 12.00 на площади Ленина в Бресте собралось больше 100 человек.

Собравшиеся обсуждали налог и рассказывали истории из своей жизни, провели «хлопательную акцию», сообщает «Виртуальный Брест».

Проезжающие машины часто сигналили в знак солидарности с протестующими.

В конце акции люди прошлись по центру города,, скандируя «Нет декрету № 3!».

Примерно в 13.10 они снова собрались на площади Ленина, где начали обсуждать план дальнейших действий. По словам участников акции, они будут продолжать встречи рассерженных белорусов, координироваться планируют через социальные сети.

Среди участников не было замечено милиции.

В Гомеле на акцию пришло несколько тысяч человек. В Могилеве и Витебске на марши собрались сотни человек. В 14:00 началась акция в Гродно.


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