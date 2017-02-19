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«Лукашенко - дармоед № 1»: Протестующие собрались в центре Гродно

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  • 19.02.2017, 14:27
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Фото: belsat.eu

Жители Гродно вышли на акцию на Советской площади.

В Гродно больше ста человек пришли к 14.00 на Советсткую площадь. Протестующие собирали подписи за отмену декрета №3, сообщает tut.by.

Затем протестующие отправились через главную улицу Гродно на площадь Ленина. Люди скандировали «Не бойцеся!» и «Жыве Беларусь!». У многих присутствующих в руках были бело-красно-белые флаги.

Митингующие призвали собраться снова 15 марта. Акция завершилась в 14.40.

Люди рассказали, что пришли поддержать всех белорусов. Дойдя до облисполкома, организаторы шествия оставили у дверей собранные подписи за отмену декрета.

Фото: tut.by


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