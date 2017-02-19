Рассерженные белорусы протестуют в регионах 30 19.02.2017, 14:57

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Фото: svaboda.org

(обновляется) Вслед за Минском поднялись Гомель, Могилев, Гродно, Брест и Витебск.

Массовая акция протеста против декрета о «тунеядцах» прошла в Гомеле. На площадь Восстания вышли около трех тысяч человек. Люди были настроены решительно: помимо требования отменить декрет, звучали политические лозунги «Лукашенко — в отставку!», «Лукашенко — уходи!». Это была самая многочисленная акция протеста в городе с начала 2000-х.

ФОТО: SVABODA.ORG

В Могилеве митинг и шествие прошли на улице Ленинской. По разным оценкам, в акции приняли участие от 500 до 1.000 человек.

В Бресте несколько сотен человек провели шествие в центре города. Люди открыто критиковали власти и выражали недовольство.

Фото: euroradio.fm

Жители Гродно вышли на акцию на Советской площади.

В Витебске акция с требованием отмены декрета о «тунеядцах» прошла на площади Победы.

17 февраля в центре Минска в Марше рассерженных белорусов приняли участие тысячи человек. Акция стала самой массовой после выборов 2010 года.

Фото: bortnikau.livejournal.com

Участники марша приняли резолюцию с требованием к властям "отменить позорный декрет № 3 "О предотвращении социального иждивенчества", остановить снижение реальных доходов населения, обворовывание пенсионеров, повышение пенсионного возраста, рост платы за коммунальные услуги, а также вернуть народу свободные, справедливые выборы"."В случае если в течение месяца, до 17 марта 2017 года, власть не предпримет реальных шагов для выполнения воли народа, мы предпримем новые коллективные действия, подготовку которых поручаем нашим представителям", — говорится в резолюции.