Лукашенко спрятался в Сочи?51
- 20.02.2017, 12:27
Диктатор проведет там всю следующую неделю.
Лукашенко проведет текущую неделю в Сочи, сообщает БелТА.
«Эту неделю Александр Лукашенко проведет в Сочи», - сообщает агентство.
Цель поездки диктатора не уточняется.
Напомним, что в пятницу в Минске прошла самая массовая после 2010 года акция протеста – Марш рассерженных белорусов. В воскресенье многотысячная акция протеста прошла в Гомеле, массовые уличные акции прошли также в Витебске, Могилеве, Бресте и Гродно.