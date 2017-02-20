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Лукашенко спрятался в Сочи?

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  • 20.02.2017, 12:27
Архивное фото Frank Schwichtenberg

Диктатор проведет там всю следующую неделю.

Лукашенко проведет текущую неделю в Сочи, сообщает БелТА.

«Эту неделю Александр Лукашенко проведет в Сочи», - сообщает агентство.

Цель поездки диктатора не уточняется.

Напомним, что в пятницу в Минске прошла самая массовая после 2010 года акция протеста – Марш рассерженных белорусов. В воскресенье многотысячная акция протеста прошла в Гомеле, массовые уличные акции прошли также в Витебске, Могилеве, Бресте и Гродно.


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