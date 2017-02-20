За сколько продают вещи бывших диктаторов на аукционах 3 20.02.2017, 15:03

Фото: Paolo Cocco / AFP

С молотка идут «роллексы» Хуссейна и шубы Чаушеску.

За сколько на мировых аукционах можно купить очки Саддама Хусейна или автомобиль Муссолини, рассказал РБК.

В 2004 году на торгах аукциона Christie's в Риме была продана коллекция личных вещей президента Аргентины Хуана Доминго Перона и его жены Эвы Перон.

Погребальный саван Эвы Перон был продан за €130 тыс., библиотека более чем с тысячей редких книг — за €120 тыс., а военная форма диктатора — за €75 тыс.

В 1996 году на аукционе был продан автомобиль Lancia Astura Бенито Муссолини за $293 тыс. В 2005 году он был перепродан вновь за $140 тыс.

Автомобиль был впервые представлен в 1931 году на Парижском автосалоне. В 1938 году Муссолини ждал Адольфа Гитлера с визитом. К его приезду завод по производству автомобилей получил заказ на четыре (по другой версии — шесть) таких автомобиля.

На фото: пальто Перона, также выставленное на аукционе

Фото: Paolo Cocco / AFP

В 2007 году были выставлены на аукцион личные вещи Саддама Хусейна общей стоимостью $700 тыс. Среди продаваемых вещей — часы Rolex за $200 тыс., солнцезащитные очки от Dior за $12 тыс. и ручка Cartier за $5 тыс., а также серебряное кольцо с надписью на арабском языке: «Для тебя будут открыты врата небесные».

В январе 2012 года были выставлены на аукцион вещи румынского лидера Николая Чаушеску. Среди лотов — одеяло из леопарда первоначальной стоимостью €1800, авторучка первоначальной стоимостью €2 тыс., а также шубы жены Чаушеску Елены.

15 февраля 2017 года Верховный суд Филиппин лишил Имельду Маркос, жену сбежавшего в 1986 году из страны после 21 года правления Фердинанда Маркоса, права на возвращение конфискованных драгоценностей. Драгоценности на сумму $21 млн будут выставлены на аукцион.