Ночью неизвестные напали на защитников Куропат 34 23.02.2017, 9:45

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Нападавшие были в масках и с дубинками.

Ночью 23 февраля на лагерь активистов возле Куропат напали неизвестные в масках с деревянными заостренными палками, сообщает «Радыё Свабода».

Нападавших было от 15−20 человек. По словам активистов, нападение заняло около минуты: неизвестные ругались, выкрикивали «Слава России» и «Белая раса».

Нападавшие разрушили палатку, сорвали бело-красно-белые флаги и опрокинули бочку, в которой активисты развели костер. Один из активистов лагеря, Алесь Киркевич, пострадал — его ударили деревянной битой по виску. После этого нападавшие скрылись.

По мнению представителей «Молодого фронта», это была спланированная акция, цель которой — запугать активистов. На место происшествия была вызвана милиция.

В лагерь приехали председатель Партии БНФ Алексей Янукевич и лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич. Вместе с активистами они обсуждают план дальнейших действий. Сворачивать лагерь они не намерены.

В ГУВД Мингорисполкома прокомментировали ситуацию.

«Сегодня в 5.35 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что около 4 часов утра на граждан (в количестве 15 человек) в Советском районе столицы напали два десятка неизвестных лиц. К месту происшествия незамедлительно был направлен наряд сотрудников милиции Советского РУВД Минска, были проведены предварительные проверочные мероприятия. По состоянию на 9 часов утра граждане, обратившиеся в милицию, от написания заявлений и от каких-либо объяснений отказались. Вместе с тем по факту поступившего от них обращения в милицию проводится проверка», — рассказал tut.by официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

Напомним, уже несколько дней продолжается акция протеста на стройке на улице Мирошниченко. На этом месте должны построить пятиэтажный бизнес-центр. Активисты «Молодого фронта» выступают против — до 2014 года этот участок был в границах охранной зоны Куропат. Потом охранную зону существенно урезали. По словам историка Игоря Кузнецова, велика вероятность, что на месте строительства могут быть захоронения.