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Лукашенко сбежал в Сочи накануне Марша рассерженных белорусов

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  • 23.02.2017, 12:42
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Оказалось, что диктатор улетел туда еще 15 февраля, а не 20-го.

Агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко 20 февраля сообщило, что диктатор проведет эту неделю в Сочи. На самом же деле, правитель улетел туда еще 15-го.

По данным сайта planefinder, отслеживающего перелеты, борт Лукашенко отбыл в Сочи 15 февраля.

Таким образом, пресс-служба диктатора сообщила об этом с опозданием на пять дней.

Как предполагали многие эксперты, Лукашенко рассчитывал в Сочи на личную встречу с Путиным для решения возникших острых разногласий.

Путин в Сочи был 17 февраля, как видно из информации кремлевской пресс-службы. Однако, встречи с Лукашенко не проводил.

Многие СМИ оценили поездку Лукашенко в Сочи как бегство от протестов в Беларуси против декрета № 3.

Теперь, когда известно, что Лукашенко покинул страну не после протестов, а накануне, это подозрение может только усилиться.


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