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Немцы об инициативе Шойгу: Мороз по коже

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  • 23.02.2017, 18:29
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Парк "Патриот" в Подмосковье
Фото: dpa

Как в Германии восприняли идею «подмосковного Рейхстага».

Сергей Шойгу рассказал в Госдуме о возведении копии Рейхстага, который будут штурмовать юные патриоты России. Мнение немецких экспертов о словах главы Минобороны РФ узнал сайт DW.

Накануне 23 февраля российский министр обороны Сергей Шойгу выступил в Госдуме с неожиданным заявлением: в Подмосковье строят "Рейхстаг”.

"Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место", - уточнил он.

Модель исторического здания в центре Берлина, где с 1999 года проходят заседания бундестага, возводится в так называемом военно-патриотическом парке "Патриот". В Германии планы регулярно устраивать игровой "штурм Рейхстага" восприняли как признак ухудшения отношений России и ФРГ и отметили тенденцию на милитаризацию сознания россиян.

Совмещение задач Минобороны с семейным отдыхом

Движение "Юнармия", которое и будет штурмовать "не что попало", было создано по инициативе Шойгу в октябре 2015 года. Изначально оно носило нейтральное название "Российское движение школьников" (РДШ). Летом 2016 года РДШ было официально зарегистрировано как "Юнармия". По официальным данным, в организацию вступили уже более 40 тысяч школьников. По мнению научной сотрудницы Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Берлине Нади Дуглас (Nadja Douglas), создание "Юнармии" было нацелено на "мобилизацию патриотических чувств и оборонительной ментальности" в российским обществе.

Подмосковный парк "Патриот", где теперь строят "Рейхстаг", тоже детище российских военных и лично Сергея Шойгу. Он принадлежит Минобороны РФ и открылся сравнительно недавно - летом 2015 года. На территории более пяти тысяч гектаров располагается несколько выставочных павильонов, конференц-залов, кинотеатр, сцена и прочее. "Патриот" должен "объединить задачи Минобороны с доступным семейным отдыхом, спортом и патриотическим воспитанием", говорится на сайте парка. В военном ведомстве планируют открыть филиалы "Патриота" в Кронштадте и на аннексированном Россией полуострове Крым в Севастополе.

Мороз по коже

Инициатива Шойгу по тренировочным "штурмам Рейхстага" российскими школьниками не вызвала удивления у руководителя программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики (DGAP) Штефана Майстера (Stefan Meister). Причина в том, что слова главы Минобороны РФ соответствуют тренду на растущее значение военно-исторической тематики для самоидентификации российской молодежи, отметил эксперт.

"В принципе, это не новое явление. Военной теме уделяется невероятно много внимания в школах РФ", - напомнил Майстер в разговоре с журналистами.

У главы московского представительства Фонда имени Фридриха Наумана Юлиуса фон Фрайтаг-Лорингхофена (Julius von Freytag-Loringhoven) эта новость вызвала "мороз по коже", признался он в беседе с DW. "Для нас, немцев, растущая милитаризация общества в России и самоидентификация россиян только с военными периодами истории страны очень тревожна. Потому что это напоминает нам о нашей собственной истории и о том, повторения чего мы не хотим допустить никогда в будущем", - объяснил он.

Научный директор Германо-российского форума Александр Рар (Alexander Rahr) относится к тем немецким политологам, которых охотно цитируют российские государственные СМИ благодаря его зачастую комплиментарной оценке действий Кремля. Но даже ему идея военной игры по взятию "Рейхстага" показалась "странной и неуместной".

"В Рейхстаге сегодня располагается парламент демократической Германии, которая открестилась от гитлеровского прошлого", - подчеркнул Рар в интервью журналистам.

Важно ли, какой Рейхстаг?

Немецкий евродепутат Эльмар Брок (Elmar Brok), который до недавнего времени возглавлял комитет по иностранным делам Европарламента, считает принципиальным вопрос о том, какое именно здание Рейхстага будет смоделировано в Подмосковье. Если речь идет о современном здании, то это можно расценивать как "неприемлемый акт агрессии" и "угрозу военных действий" в отношении ФРГ. Если же это копия старого здания Рейхстага (после войны здание частично перестроили и модернизировали. - Ред.) и планируется историческая реконструкция действий Красной армии против нацистской Германии, то это "исторически приемлемо", полагает Брок.

Иначе смотрит на этот вопрос Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен. По его мнению, даже если цель организаторов заключается в напоминании об исторических событиях, невозможно избежать того, что люди, которые примут участие в учениях по "штурму Рейхстага", будут думать и о здании, в котором в наши дни заседает парламент ФРГ. Эксперт ZOiS Надя Дуглас также рассматривает строительство макета немецкого исторического здания в контексте "возрастающего отчуждения между Россией и Германией".

Схожего мнения придерживается и аналитик DGAP Штефан Майстер. Возведение "подмосковного Рейхстага" свидетельствует о дальнейшем ухудшении отношений России и ФРГ, констатирует он. "Тем самым воспроизводятся старые стереотипы в обществе, у подрастающего поколения создается все более негативный образ Германии", - посетовал Майстер.

В российском министерстве обороны отказались прокомментировать для DW слова Сергей Шойгу.


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