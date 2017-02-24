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Путин – Лукашенко: Меня здесь не было

  • 24.02.2017, 11:59

Как могла бы пройти в Сочи встреча правителей РФ и Беларуси.

Прошлые выходные Владимир Путин проводил в Сочи. Так совпало, что в это же время там оказался Лукашенко. Обсудить двум лидерам есть что: это и скандал вокруг строительства приграничных зон у белорусской границы, и отказ приехать Лукашенко на Евразийский саммит в декабре прошлого года, и цена на газ, которая Лукашенко не устраивает.

Официально два правителя не встречались. Но можно предположить, что разговор все‑таки был. И Лукашенко, несмотря на то, что регулярно отдыхает в Сочи почти что в своей резиденции — санатории Беларусь, на этот раз оказался на курорте не просто так.

«Дождь» предположил, как эта встреча могла пройти — в мультфильме.


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