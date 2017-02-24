В Куропатах активист приковал себя к МАЗу строителей 2 24.02.2017, 15:13

Фото: «Радыё Свабода»

Сергей Пальчевский лег под колеса грузовика и приковал себя наручниками к бамперу.

«Буду лежать, пока не умру», - заявил Сергей Пальчевский журналистам «Радыё Свабода». Он заявил, что понимает, что пошел на радикальный шаг, но не видит других путей остановить строительство.

Пальчевский лежит в дождевике на мокрой и холодной земли, но отказывается от любой помощи присутствующих, даже теплого чая.

Акция в Куропатах продолжается пятый день. Строительные работы возле Куропат восстановили, несмотря на протесты, обращение в КГБ и заявления чиновников о возможности прекращения строительства.

Вечером 23 февраля (жители и активисты провели массовое собрание), где начался сбор подписей против строительства. «Общество охраны памятников» направило обращения в КГБ и Главстройэкспертизу.

В ночь на 23 февраля на лагерь защитников Куропат напала группа из 15 неизвестных в масках и с деревянными битами. С криком «Белая раса!» И «Слава России!» они разрушили лагерь активистов и ранили одного из них, Алеся Киркевича, ударив деревянной битой по виску.