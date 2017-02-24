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26 февраля Марши рассерженных белорусов пройдут в Бобруйске, Барановичах, Бресте и Витебске

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  • 24.02.2017, 15:55
  • 10,416
Фото: «Радыё Свабода»

На выходных в разных городах Беларуси вновь запланированы акции против декрета №3 «о тунеядцах».

Барановичи - 26 февраля, 12:00

Марш рассерженных белорусов состоится на площади Ленина, передает «Радыё Свабода».

Бобруйск - 26 февраля, 12:00

Марш начнется на площади Ленина. В социальных сетях сообщается, что акция будет носить мирный характер:

«Мы присоединяемся к общенациональной кампании против неконституционного декрета № 3. Собираемся 26 февраля в 12.00 на площади Ленина, чтобы объединиться и мирно выразить властям свой протест».

Брест - 26 февраля, 12:00

Марш начнется на площади Ленина, возле облисполкома. Организаторов нет, люди собираются через социальные сети.

Витебск - 26 февраля, 12:00

Марш начнется на площади Победы. Как сообщила витебская активистка БХД Татьяна Северинец, в это же время на площади будет происходить официальное мероприятие - Масленица.

«Масленица будет с одной стороны, мы - с другой. Думаю, что определенные шаги власти будут делать, чтобы помешать Маршу. Как мы будем действовать, определим на месте», - сказала Северинец.

Напомним, что на прошлых выходных Марши против налога на «тунеядцев» прошли в Минске, Гомеле, Бресте, Витебске, Гродно.

17 февраля в Минске прошла крупнейшая в стране за последние годы демонстрация, участие в ней приняли тысячи человек.

19 февраля в Гомеле несколько тысяч человек прошли Маршем и скандировали лозунги против декрета «О предупреждении социального иждивенчества».

Сотни участников собрали Марши в Витебске, Гродно и Бресте. Они также прошли в воскресенье 19 февраля.

Марши прошли без инцидентов и без предварительного согласования с властями.


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