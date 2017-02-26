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Начальник ГАИ: Очень скоро вы не увидите полных инспекторов

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  • 26.02.2017, 8:18
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Фото: bymedia.net

Глава ведомства заявил, что настоящий ГАИшник должен помещаться в танк и уметь ездить на лыжах.

Белорусские чиновники традиционно приняли участие в «Минской лыжне». Обычно первым к финишу приходил Лукашенко. Но в этот раз диктатор улетел в Сочи, и первое место одержала его служба безопасности. Лыжи в этом году надели министр спорта и туризма, генеральный прокурор, министр по чрезвычайным ситуациям, министр культуры, председатель Комитета госконтроля, главный гаишник страны и другие.

Кстати, начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк заявил, что ведомство следит за тем, чтобы физическая форма сотрудников улучшалась. «Мы работаем над тем, чтобы физическая форма сотрудников в ближайшее время позволяла и в танке быть, и на автомобиле, и на мотоцикле, и на лыжах. Очень скоро больших, крупных сотрудников вы не увидите», - заявил он в эфире ОНТ.

Генеральный прокурор Александр Конюк не отстает от Корзюка. «Прокурор должен быть в форме, - считает он. - В конце концов, мужик. Ну, а как? По-другому не может быть, живот надо убирать!»


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