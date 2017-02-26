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Сочинская «засада» Лукашенко провалилась

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  • 26.02.2017, 9:42
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ФОТО С САЙТА RACYJA.COM

Поведение диктатора позорит страну.

Александр Лукашенко проводит время в Сочи, сообщила в понедельник его пресс-служба.

Независимые СМИ сразу же вспомнили прошлый год, когда правитель также отправился на российский курорт на неделю без ясно заявленной цели.

Принесет ли результат выжидание Путина в засаде и в этот раз?

Класковский: Возможно, Путин считает, что еще не дожал своего партнера

— Сочинская засада Лукашенко, как ее прозвали СМИ, похоже, уже провалилась, - рассказал «Завтра твоей страны» политический обозреватель Александр Класковский. -- Задним числом выясняется, что, скорее всего, Лукашенко улетел в Сочи 15 февраля. Есть показания сайтов, фиксирующих полеты самолетов. Путин был в Сочи 17 февраля, это точно установлено. Он участвовал в одном из культурных мероприятий, что отражено на его официальном сайте (Открытие Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи –ЗТС

Таким образом, считает эксперт, можно предположить, что у Лукашенко был расчет на встречу.

--Но она или не состоялась, или имела настолько негативный итог, что о ней решили не сообщать, -- заключает Александр Класковский.

И сообщение пресс-службы диктатора о том, что он проведет ближайшую неделю в Сочи, было несколько нехарактерным для официального.

—Видимо, в администрации долго ломали голову над тем, как это подать. Если называть визитом, то нужно говорить о деловых контактах, а они, похоже, провалились. Написать про отдых и катание на лыжах на фоне волнений в Беларуси — это также не скажется положительно на имидже правителя, -- отмечает Александр Класковский.

По его мнению, поездка в Сочи для Лукашенко оказалась провальной и в плане возможности поговорить с Путиным, и в плане пиара. Да еще и Кремль отыгрался, когда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что приезд Лукашенко — это частный визит, а у Владимира Путина напряженный график на ближайшие дни.

Отказ Путина во встрече, может означать, что в каких-то вопросах он не дожал своего белорусского партнера, предполагает эксперт. И здесь остается лишь гадать, о каких вопросах идет речь.

— С одной стороны, вроде бы есть так называемая формула Ямало-Ненецкого автономного округа, по которой Беларусь платит за газ, — говорит Александр Класковский. — С другой -- вся эта математика имеет второстепенное значение, а главное — это договоренность по понятиям между лидерами. Это наглядная иллюстрация того, что вся белорусско-российская интеграция склепана грубо и экономика здесь подмята политикой. Это не рыночная экономика, а такая византийская хитрость: кто кого больше околпачит и меньше отдаст.

По мнению эксперта, такой характер объединения будет и впредь служить источником обострений и обоюдных обид.

Не раскрытым остается вопрос цены решения проблемы. Возможно, Россия предоставит скидку на энергоресурсы или отсрочку платежей. Взамен она может потребовать продажу стратегических предприятий или создание авиабазы.

Логвинец: Такое поведение унижает страну

— Я думаю, что российский президент встретится с белорусским коллегой в самый последний момент, -- прогнозирует политолог Алесь Логвинец. -- Мне кажется, что Путин получает огромное удовольствие, заставляя Лукашенко ждать.

Политолог напоминает, что диктатор не первый год вылетает в Сочи, где по нескольку дней выжидает Путина.

— Это становится грустной традицией. Такие визиты, может, и дают какой-то результат. Но для страны ситуация, когда ее лидер летит в Россию с единственной целью — дождаться Путина и что-нибудь у него выпросить, означает полное унижение, -- считает эксперт.


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