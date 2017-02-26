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Голос народа: Такое впечатление, что в Беларуси назревает революция

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  • 26.02.2017, 10:21
  • 22,392
Фото: svaboda.org

Лукашенко попал и в цейтнот, и в цугцванг одновременно.

Обложив налогом так называемых «тунеядцев», чиновники рассчитывали без больших усилий получить в бюджет дополнительные 85 миллионов долларов.

Однако на прошлой неделе выяснилось, что денег удалось взыскать в десять раз меньше, чем планировали, а вот социальную напряженность кампания борьбы с «тунеядцами» многократно повысила.

Слушатель и автор «Радыё Свабода» Павел Сац из деревни Осовая Малоритского района пишет:

«Такое впечатление, что у нас в Беларуси назревает революция. Народ беднеет на глазах. И тут еще многих добили этим «тунеядским» налогом. Откуда у деревне человек, который не имеет работы, может взять 360 рублей? Вот я знаю у нас в Ляховцах одну семью. Отец еще не на пенсии, но с работы уволен. Сын также уволен, а его жена ухаживает за ребенком, тоже без зарплаты. Так как они выживают? Сын покупает дешевую водку, потом ее перепродает - и с этого имеет какую-то копейку.

Его, правда, на бирже на учет поставили. Но это временно, там долго держать не будут.

Беднеют сейчас и пенсионеры. Вот у меня пенсия 171 рубль. Сейчас добавили 21 рубль. Но проблему это не решает. На весь февраль осталось 25 рублей. Это из-за того, что должен был заплатить страховку - 34 рубля. А зря. Ведь лекарства от давления заканчиваются, и на хлеб уже нет. Я уже молчу о сале или колбасе... И дрова заканчиваются. Еще хорошо, что нет сильных морозов. С брикетом как-то до весны доживу...

Если раньше удавалось какую-то копейку откладывать, то сейчас это невозможно. Очень дорого все у нас, особенно в автолавке. Так люди стараются искать, где дешевле. Едут в «Евроопт». Лично я вожу хлеб из Ратно и из Доманово - из Украины. Там он фактически вдвое дешевле. Что примечательно, там дешевле и сало, и многие другие продукты».

Автор следующего письма Константин Сырель из Ушачей уверен, что положение Лукашенко безнадежно:

«Положение Григорьевича незавидное - он попал одновременно и в цейтнот, и в цугцванг (и время ускоряет, и позиция его такова, что какой ход ни сделай, будет только хуже)».


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