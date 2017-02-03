Лукашенко безумствует 3.02.2017, 10:59

(обновляется) Диктатор несет чушь на своей очередной пресс-конференции.

Мероприятие проходит сегодня с утра под общим названием "Большой разговор с президентом".

Открывая мероприятие, Лукашенко предложил общественности и журналистам "обсудить все проблемные вопросы".

"Давайте проводить суверенную, независимую политику, обсуждая наши вопросы. Но ни на кого не накатывая, тем более на других лидеров других стран: ни на Путина, ни на Трампа, ни на Меркель", - сказал А.Лукашенко.

Диктатор заметил, что на пресс-конференцию приглашена та общественность и СМИ, которые радеют за свою страну. "Читаю на форумах: ах, Лукашенко не всех позвал. Да, пятая колонна – представителей здесь нет. Но здесь есть представители оппозиционно настроенные. Но они любят свою страну", - подчеркнул он.

Лукашенко также отметил, что "некоторым силам не нравится наше спокойствие в стране".

«Я хочу, чтобы мои дети в Беларуси, а их миллионы, умели держать клюшку»

Лукашенко: «Я хочу, чтобы мои дети в Беларуси, а их миллионы, умели держать клюшку, бегать на коньках и кататься на лыжах».

- Я хочу получить от ледовых дворцов отдачу, - сказал Лукашенко о спорте. - Они не только для хоккея - как некоторые пытаются связать это… В моем возрасте и маленького пятачка достаточно, чтобы покувыркаться на льду с клюшкой и шайбой. Я хочу, чтобы мои дети в Беларуси, а их миллионы, умели держать клюшку, бегать на коньках и хотя бы с маленькой горки кататься на лыжах. Я недавно, несмотря на свое больное колено, поехал в Силичи. Посмотрел там на детей и вспомнил, как я своего на лыжи ставил.

Я помню, с чего мы начинали. У нас было два человека, которые умели спуститься на горных лыжах. Мне стыдно было, когда я поехал в Австрию и попытался освоить лыжи, я увидел, сколько там этих детей. А почему мы не можем? Вот тогда Чижу было поручено построить гору, а вторую государство построило. Я порадовался, что поколение моих детей уже научило своих детей кататься на лыжах - их в Беларуси уже миллионы.

Одалживать деньги можно, но уже нельзя

Повышения зарплат и пенсий за счет займов не будет, заявил диктатор.

"Можно у кого-то одолжить, отобрать, взять, но это не наш путь. Одалживать можно, но уже нельзя, потому что у нас и так задолженность приличная — межгосударственная, корпоративная и т.д. Деньги надо возвращать. Поэтому особо надеяться на то, что мы будем заимствовать и за счет этого повышать заработную плату и пенсию, — этого не будет. Заработная плата, пенсии могут быть повышены только за счет эффективной работы экономики", — сказал Лукашенко.

Кровь из носа в этом году

Диктатор снова не соотнес свои возможности с желаниями и потребовал повысить зарпаты, пригрозив чиновникам.

"500 долларов – кровь из носа в этом году", - потребовал Лукашенко.

"Это не спонтанно названная цифра. Более того, мы это уже проходили. Более того, страна в декабре имела $412 среднюю зарплату. Осталось немного", - отметил он.

Лукашенко предупредил, что ни один чиновник в правительстве с портфелем не останется, если задача не будет выполнена.

"Я не хочу никаких экономических теорий. Я только задам один вопрос. Почему в Беларуси многие раскатывают на шикарных лимузинах, имеют возможность по полгода отдыхать на шикарных курортах, содержать, знаете кого, и при этом в офшоры вывозить деньги. А другие должны перебиваться с воды на хлеб. Не с точки зрения популизма заявляю это, а с точки зрения справедливости. Почти олигархи белорусские раскатывают сегодня на лимузинах только потому, что на них работают люди. Так давайте дадим этим людям зарплату хотя бы в $500 долларов", - продолжил диктатор.