МВД: Точная численность милиции в Беларуси - секрет 6.02.2017, 9:59

Фото: belta

По некоторым данным, соотношение милиции к населению в 6 раз превышает уровень в бывшем СССР.

Начальник отдела информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко сообщил «Брестской газете», что информация о количестве милиционеров на Брестчине только для служебного пользования. Тем не менее в СМИ периодически всплывают некоторые цифры.

Так, по словам генерал-лейтенанта милиции в отставке Мечислава Гриба, по сравнению с временами БССР количество милиции увеличилось раза в три: тогда было 40-45 тысяч, а сегодня 100 тысяч и выше.

Юрий Сиваков, который возглавлял МВД с 8 февраля 1999-го по 21 апреля 2000-го, рассказывал, что у него было свыше 100 тысяч подчиненных плюс 12 тысяч военнослужащих внутренних войск.

А Владимир Наумов (министр внутренних дел с 24 сентября 2001-го по 6 апреля 2009-го) в 2007 году в интервью интернет-журналу «Новая политика» сообщал о 77 тысячах сотрудников, из которых 11 тысяч — военнослужащие внутренних войск, да плюс к этому 12 тысяч рабочих и служащих объединения охраны.

Итого — 89 тысяч человек.

В Италии, по данным на 2013 год, на 100 тысяч населения приходилось 552 полицейских, в Болгарии — 442, в Чехии — 405, Франции — 369, Польше — 264, в США — 233. Наибольшее соотношение после Беларуси было зафиксировано в России — 976. Наименьший европейский показатель в Швеции — 195 — 200 на 100 тысяч населения.

А в 2013 году в прессе всплывали данные ООН, по которым на 100 тысяч населения в Беларуси приходится 1 442 сотрудника МВД. К слову, среднемировой показатель составлял тогда 300 полицейских на 100 тысяч человек. ООН рекомендует 222 полицейских, а в СССР было 214 милиционеров на 100 тысяч населения.

Стоит, правда, отметить, что в МВД за эти несколько прошедших с 2013 года лет проводилась кадровая оптимизация, поэтому можно предположить, что количество сотрудников милиции стало хоть не намного, но меньше. Впереди — еще одно сокращение. По предварительным оценкам — процентов на 20.