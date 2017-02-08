Белорусы массово бойкотируют налог на «тунеядство» 50 8.02.2017, 9:07

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Попытка залезть в карман к гражданам закончилась провалом.

Налоговики направили около 470 тысяч извещений на уплату сбора на тунеядство.

При этом оплатил сбор примерно каждый десятый — 44,5 тысячи человек. По данным на 7 февраля, тунеядцы пополнили бюджет на 13,4 миллиона рублей, сообщается на сайте МНС.

В налоговой напомнили, что уплатить сбор нужно до 20 февраля. Те, кто считает, что попал в тунеядцы по ошибке, могут «предоставить в налоговый орган документы и (или) пояснения, свидетельствующие об отсутствии у него обязанности по уплате сбора».

Напомним, власти должны были направить «письма счастья» до 20 января.

Кроме того, те, кто получил извещение на уплату налога на тунеядство, могут обратиться в местный «совет депутатов» или исполком с заявлением на освобождение от уплаты сбора за 2015 год из-за трудной жизненной ситуации, уточнили в МНС.

— Под трудной жизненной ситуацией понимается объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от гражданина, которое он не может преодолеть за счет имеющихся возможностей, — пояснили в налоговой.

Ранее власти прогнозировали, что под действие декрета о тунеядстве могут попасть около 400 тысяч белорусов.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».