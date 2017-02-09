«Выйду 17 февраля на Площадь, как выходили наши предки против поработителей» 5 9.02.2017, 12:41

Ольга Николайчик

Фото: «Радыё Свабода»

Рассерженные белорусы будут на Марше не одни: с ними незримо придут свободные духом предки с вилами, топорами и ухватами.

Об этом написала в «Фейсбуке» общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик.

«Я выйду 17 февраля вечером на Октябрьскую площадь, как выходили мои белорусские предки против тех, кто сидел на шее у народа, кто высасывал белорусов до последней капли крови, кто оскорблял и унижал достоинство нашего трудолюбивого разумного народа, кто отбирал последнее у белорусских трудолюбивых предков - средних состоятельных «кулаков».

Я выйду против прикорытной колхозной банды, которая 20 лет разрушает наш белорусский мир. Мы - потомки белорусской знати, князей, Миндовга и Витовта, трудолюбивого свободного духом народа ВКЛ.

Мы - потомки Скорины и Сапег. Мы - дети Костюшко, Радзивиллов, Монюшко и Мицкевича, Купалы и Короткевича, Калиновского и наших дедушек и бабушек, которые работали всю свою жизнь на пользу своего народа, своей белорусской страны.

И вот пришла колхозная малообразованная стая, которая 20 лет сидит на нашей шее, пьет кровь белорусов, плюет нам в лицо, уничтожает нашу культуру и образование, весь наш мелкий и средний бизнес, наши предприятия, наше будущее, выбрасывает нас с рабочих мест на улицу.

И требует за это с нас мзду, завернув свои плевки нам в лицо в какие-то бумажки с надписью «налог с безработных граждан».

Мои бабушки Ольги, отпахавшие всю жизнь в колхозах с нечеловеческой рабской системой трудодней, даже в страшном сне не могли предвидеть, что их внучка, ради светлого будущего которой они вкалывали, будет платить по приказу какого-то Лукашенко деньги ему за то, что он лишил их Ольгу работы, выбросил на улицу, да еще забирает последнюю копейку, которой нет.

Мои бабушки Ольги, да и деды, один из которых сложил голову во Второй мировой в бою с нацистами, не колебались бы ни минуты - пошли бы со мной на Октябрьскую площадь. Бабушки схватили бы ухваты и сковородники, деды бы взяли топоры, косы и вилы. Белорусы во все времена очень не любили поборов дани, шли на смерть против раскулачивания.

Поэтому 17 февраля я буду не одна - со мной незримо придут мои свободные духом достойные предки, бабушки, дедушки, папа и бабушкина кастрюля, которую я возьму с собой как гонг, как японский тайко - в который я буду бить в честь моих свободных пращуров.

Присоединяйтесь – с кастрюлями бабушек!

Жыве Беларусь!»

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».