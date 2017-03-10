Николай Статкевич: Пора добиваться реальных перемен 17 10.03.2017, 12:36

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Чтобы победить мирно, мы должны быть объединенными, решительными и твердыми.

Об этом заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

- Беларусь на многих маршах во всех регионах продемонстрировала желание перемен. Сейчас пришло время не только демонстрировать, а достигать этих перемен. Поэтому важно действовать согласованно и скоординировано.

При всей важности региональных протестов, достичь их целей можно только в столице. Для этого нужно собраться возле центра власти большому количеству людей и в одно время. Только так мы сможем заставить власть пойти на уступки.

Время главного сбора в столице определено - 25 марта. Важно, чтобы как можно больше людей со всей страны приехали в Минск в День Воли. Также важно, чтобы на следующий день регионы массово поддержали Минск и вышли 26 марта в 12.00 на центральные площади крупных городов. Ведь если люди в Минске будут готовы, то мы сможем раньше перейти к длительному протесту. И столице будет нужна солидарность всей страны.

Также, если 25 марта десятки тысяч выйдут на протест в Минске, на следующий день это вызовет большую массовость акций в регионах.

Безусловно, власть хочет распылить протест по времени и местах. Обращаюсь ко всем организаторов акций в регионах. Не позволяйте режиму использовать вас для раздробление наших сил. Если вы действительно хотите перемен, а не просто показать, какая партия, региональная организация или город покруче, то давайте действовать по одному плану. По плану Белорусского Национального Конгресса, поскольку других реальных планов перемен в стране больше нет.

Чтобы победить мирно, мы должны быть объединенными, решительными и твердыми.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!