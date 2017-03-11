Знак с неба, Мартин Лютер и тысяча героев: фоторепортаж с Марша в Молодечно 3 11.03.2017, 8:50

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Фото: gazetaby.com

На акции в Молодечно было много предвестников того, что перемены в стране неизбежны.

Пожалуй, самым главным показателем стала массовость акции – после того, как напуганный Лукашенко дал «задний ход» и распорядился не взимать в этом году налог на «тунеядство». Белорусы не поверили обманывавшему их 23 года диктатору: в небольшом райцентре на улицы вышло около 1000 человек. Более того, жители Молодечно открыто, называя имена и фамилии, заявляли, что цель их участия в «Марше тунеядцев» - смена власти и новые свободные выборы.

В начале акции в небе над Центральной площадью Молодечно играла яркая радуга – сам по себе хороший знак.

После митинга на площади 1000 человек прошли маршем по центральным улицам города и прикрепили к зданию налоговой свои требования. Так же, как сделал 31 октября 1517 года на двери Замковой церкви в Виттенберге (административный центр княжества Саксония) немецкий священник Мартин Лютер – и после этого в Европе началась Реформация.

Фото: gazetaby.com

О том, как жители Молодечно протестовали против незаконной власти, — в фоторепортаже «Салідарнасці».