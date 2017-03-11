Литва отмечает 27-ую годовщину восстановления независимости 11.03.2017, 11:50

По главному проспекту страны пройдет шествие «За нашу свободу».

Литва 11 марта отмечает 27-ую годовщину восстановления независимости. По этому случаю в разных городах состоятся концерты, торжественные заседания и выставки.

По традиции торжественное мероприятие состоится на заседании парламента в Вильнюсе, сообщает delfi.lt.

В полдень на площади Независимости состоится церемония поднятия флагов стран Балтии. Сразу после нее на проспекте Гедиминаса (от площади Независимости до Кафедральной площади) состоится праздничное шествие «За нашу свободу».

В Вильнюсе понесут государственный флаг длиной 400 м, на Кафедральной площади его сложат в форме сердца.

На проспекте Гедиминаса светофоры будут гореть цветами литовского флага, в цвета государственного флага «окрасят» Три креста и здание Вильнюсской мэрии.

У столичного Белого моста состоится праздник летающих змеев «Летающий флаг свободы». Над Вильнюсом взовьется 400-метровый флаг и трехцветный летающий змей уникальной конструкции.

Позже на площади Кудирки в Вильнюсе состоится праздничный концерт «Я мощная, звучащая, красивая!». Вечером в Вильнюсе также планируется неоднозначно оцениваемое шествие патриотов.

Президент Даля Грибаускайте накануне праздника сказала, что «урок 11 марта навечно вписан в память и в сердце народа: в решающий момент мы умеем и можем сплотиться, быть решительными, смелыми, вспомнить об ответственности за нашу страну и за будущее наших детей».

Верховный совет под управлением Витаутаса Ландсбергиса 11 марта 1990 года принял акт о восстановлении независимости. Так Литва стала первой советской республикой, которая вышла из состава СССР.