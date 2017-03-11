«У белорусов так накипело, что они все равно будут выходить на улицы» 7 11.03.2017, 15:40

В Молодечно прошли суды над руководителями оппозиционных организаций.

Сегодня суд Молодечненского района приговорил председателя движения «За Свободу» Юрия Губаревича к 15 суткам ареста за организацию марша «Я нетунеядец» в Молодечно. Такой же срок получил председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Активистку Белорусской христианской демократии Ольгу Ковалькову, также задержанную на акции 10 марта, осудили на 7 суток.

Вчера суд Советского района Минска приговорил лидера «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича к трем суткам административного ареста за акцию по защите Куропат.

«Это попытка изоляции, особенно накануне акций протеста 15 и 25 марта», - сказал сайту pyx.by Юрий Губаревич.

Политик считает, что несмотря на задержания оппозиционеров, это не собьет волну общественного протеста.

«Основной мотив людей, которые выходят на улицу - недовольство властями, не важно в какой форме. У людей настолько накипело, что они не хотят держать это в себе и готовы выходить на улицы», - добавил Губаревич.