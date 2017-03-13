Николай Статкевич возглавит акцию 25 марта 47 13.03.2017, 16:33

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Марш рассерженных белорусов пройдет в Минске в День Воли.

С таким заявлением сегодня выступила Рада Белорусского Национального Конгресса.

Приводим текст заявления:

«17 февраля участники «Марша рассерженных белорусов» приняли требования народа к правящему режиму. Были избраны народные представители, которые направили требования Марша главе режима и заявили о готовности вести переговоры о выполнении этих требований.

Марш 17 февраля стал сигналом для массовых народных выступлений в поддержку его требований по всей стране. Но режим отказывается идти навстречу народу. Он только временно приостановил действие декрета №3. Никаких других шагов, которые бы облегчили тяжелое материальное состояние людей, не сделано. Также режимом проигнорировано народное требование настоящих выборов. Вместо этого начались репрессии против активистов демократической оппозиции.

Поэтому, выполняя волю народа, высказанную 17 февраля в Минске и на последующих протестах во всех крупных городах Беларуси, БНК заявляет продолжении о проведении 25 марта в Минске «Марша рассерженных белорусов», что станет достойным чествованием Дня Воли. Марш начнется в 14:00 от Академии Наук.

Чтобы обеспечить организованное и мирное проведение Марша мы назначаем ответственным за него члена Рады БНК Николая Статкевича. Ему также поручено накануне Марша публично озвучить наш план.

Мы призываем граждан всей Беларуси принять участие в Марше и выразить волю народа вконец обнаглевшей власти.

Мы предлагаем главе правящего режима самому выполнить поручение, данное им своим чиновникам и встретиться с участниками Марша.

Мы приглашаем зарубежных политиков, журналистов и дипломатов воспользоваться безвизовым режимом для того, чтобы быть в этот день в Минске и поспособствовать началу переговорного процесса между властью и оппозицией.

Мы обращаемся к жителям всех крупных городов Беларуси. 26 марта поддержите протест в столице - выйдите в 12.00 на главные площади своих городов на Марши рассерженных белорусов.

Белорусы, хватит бояться. Пара брать судьбу страны в свои руки.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!»