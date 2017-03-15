В Минске пройдет «Марш нетунеядцев» 30 15.03.2017, 10:34

17,795

Фото: svaboda.org

Акция разрешена Мингорисполкомом.

15 марта в Минске пройдет «Марш нетунеядцев».

Заявители акции на пресс-конференции объявили, что акция пройдет по утвержденному властями сценарию: сбор в 17.30 у Академии наук, затем состоится шествие в сторону площади Бангалор.

«Улица Сурганова - это тоже наш город. 15 марта пройдем по ней. Но никто не идет на площадь Бангалор, там митинга не будет. Мы полагаем, что финальным пунктом шествия станет площадка возле McDonald's, где мы объявим, что следующая акция состоится 25 марта и будет иметь общенациональный характер», - объяснил «Радыё Свабода» один из заявителей акции, представитель БХД Денис Садовский.

Он отметил, что во время сбора у Академии наук будет принята резолюция, но большого количества выступлений не будет - митинг там не разрешен. По одобренной городскими властями заявке, шествие должно состояться с 18.00 до 20.00.

«Мы подчеркиваем, что проведем акцию в разрешенном формате. Акция разрешена, согласована с властями, маршрут даст возможность большому количеству людей без боязни поучаствовать в ней», - сказал один из заявителей Денис Садовский.

Всего в оргкомитет кампании «Мы не тунеядцы» входят 9 структур, среди которых ОГП, БХД, движение «За свободу», Белорусская партия «Зеленые», БСДП (Г) и другие.