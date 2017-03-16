Татьяна Кебикова: 25 марта отправим Лукашенко и правительство в отставку! 15 16.03.2017, 10:08

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ФОТО: KP.BY

Белорусам снова дан шанс изменить ход истории.

Об этом в «Фейсбуке» написала оппозиционная активистка Татьяна Кебикова.

«Мне хорошо запомнились первые президентские выборы. Мне было девять лет. В нашей деревенском доме воцарился праздник - наконец своя страна, наконец сами себе хозяева. На первый тур родители нам, детям, купили огромную коробку зефира в шоколаде. На второй тур зефира уже не было, и праздника тоже не было. Надежда, что так высоко взлетела и позвала за собой моих родителей - полетела в другой край. Бабушка надеялась, что Лукашенко быстро объявят импичмент. Она тяжело болела, но очень хотела увидеть свободную и богатую Беларусь. Бабушка умерла в 99 году. Мне было 14. Сейчас мне 32. За спиной осталась Площадь-2006. Утраченная надежда в 2010 года, когда меня на Площади не было.

И я все спрашиваю себя, а если бы была я? Тысячи таких, как я?

Поэтому я сейчас обращаюсь в первую очередь к тем, кто разуверился, устал. Нам снова дан шанс изменить ход событий. Второй такой шанс может появиться только через много лет. Не время отсиживаться дома, не время говорить, что я уже внес свой вклад. Тысячи состоят из единиц. Может в этот раз не хватит как раз тебя?

Я обращаюсь к тем, кто смотрит трансляции он-лайн, кто ждет перемен и надеется, что кто-то их сделает. Никто не сделает их за вас! Только совместными усилиями можно достичь результата.

Я обращаюсь к тем, кто боится. Не бойтесь. Толпа побеждает страх. А отсидеть на сутках не страшно. Это лишь еще один опыт, о котором вы расскажете многим.

Возмущение проходит быстро, замещается глубокой апатией. Если мы упустим время и не скажем этому режиму «Хватит!», то мы и дальше будем с горечью хоронить своих близких, которые так и не увидели свободной и процветающей страны.

А потому, друзья, все кто разуверился, кто колеблется, боится, надеется на другого. Найдите в себе силы, найдите мужество, чтобы 25 марта, многомиллионным голосом сказать Лукашенко и его правительству - идите в отставку. Мы должны добиться свободных и демократических выборов.

Время забыть страхи, время действовать».