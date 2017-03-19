Геннадий Федынич: Народный протест усиливается 11 19.03.2017, 8:37

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Фото: EPA

Белорусы готовы отстоять свое право на достойную жизнь.

Об этом в интервью Charter97.org заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, председатель Независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.

- 15 марта прошли массовые «Марши нетунеядцев» в Минске, Гродно и Могилеве. Как по этим акциям вы оцениваете настроение в обществе?

- Я благодарен всем людям, которые вышли на «Марши нетунеядцев». Большинство из них не имеют никакого отношения к декрету №3: это рабочие, пенсионеры, люди разных профессий. Мы увидели настоящий народный протест. Неважно, сколько точно людей вышло на акции в Минске, Могилеве и Гродно. Важно то, что после задержания ряда активистов оппозиции люди смогли самоорганизоваться и достойно провести Марши.

Мы увидели, что белорусам надоело молчать. Власть довела людей, и они готовы к массовым протестам. Люди выходили целый месяц по всей Беларуси и показали, что они хотят перемен.

- Паническая реакция властей показывает, что их напугал масштаб народных выступлений. По вашему мнению, чего добился режим своими хаотичными действиями после акций 15 марта?

- Можно сказать, что бессмысленные действия властей еще больше рассердили белорусов. После 15 марта даже те люди, которые были далеки от политики, готовы хоть сегодня выйти на Площадь. Многие белорусы убеждены: ни в коем случае нельзя простить властям то, что они сделали с молодежью, с нашими сыновьями, после Маршей 15 марта.

Доверия к этой власти уже не осталось. В Могилеве выходил к протестующим так называемый «депутат», говорил, что будут изменения в декрет №3. Уже поздно! Где вы, так называемые «депутаты», были, когда народные протесты только разгорались? Где вы были, когда милиция в штатском задерживала молодежь? Никто вас уже не считает властью.

Можно сказать, 15 марта власть потерпела поражение. То, что они сделали после акции – никоим образом не «успокоит» людей. Наоборот, люди сейчас рассержены еще больше. Такой злости и раздражения на режим давно уже не было. И теперь все эти люди выйдут на Площадь.

Видеоролики с задержаниями облетели всю Беларусь и люди увидели, что ими управляют обычные бандиты и преступники. И наказание за то, что они делают, не имеет степени давности. Протест против незаконной власти только усилился.

- Руководители народных протестов не раз говорили, что важно всем выйти 25 марта на День Воли в Минске. Что бы вы хотели сказать рассерженным белорусам, которые будут на Площади?

- Я хочу обратиться в первую очередь к рабочим, к инженерам, к студентам: не оглядывайтесь вы на свои контракты.

Завтра экономика страны окончательно «ляжет» из-за некомпетентного руководства, и эти контракты станут вообще ненужными.

Вы должны бороться за свои права уже сейчас – и сами сделаете себя свободными людьми. Власти могут объявить 25 марта рабочим днем или пойти еще на какие-то уловки. Не верьте им!

Сейчас такое время, что если мы отстоим Беларусь – мы отстоим и свои права, и достойную работу, и достойную жизнь. 25 марта на площади в Минске мы должны быть вместе – ради нашего общего будущего.