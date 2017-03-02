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С 1 июля власти собираются описывать имущество «тунеядцев»

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  • 2.03.2017, 13:59
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Налоговые начнут отправлять административные протоколы в суды.

На брифинге в Гомельском облисполкоме начальник главного управления юстиции Валентин Макаревич рассказал, что случаев описи имущества у тех, кто не уплатил налог на «тунеядство», пока не было, такая процедура может начаться не раньше 1 июля, сообщает kp.by.

До этого времени налоговым инспекциям дан срок для подготовки материалов для принудительного исполнения решений:

- После того как налоговый орган поймет, что гражданин злостно уклоняется, не желает оплачивать, представляется необходимый пакет документов нотариусу, который совершает исполнительную надпись, и этот документ направляется в отдел принудительного исполнения.

Теоретически процедура может пройти через суд - если налоговая составит административный протокол.

- Но в суд дело может быть направлено лишь в том случае, если гражданин не уплатил ни копейки. А если хотя бы минимальная сумма уплачена, суд не может рассматривать такие дела, - отметил юрист.

Он добавил, что даже после возбуждения исполнительного производства должнику дадут срок для добровольной уплаты сбора. Если тот снова не заплатит - будет описано имущество, но и после этого дается дополнительное время для добровольной уплаты.

Напомним, что один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич уточнил план действий на День Воли: 25 марта акция пройдет в Минске, 26 марта – в регионах.


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